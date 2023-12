Orkanen, som ventes at ramme landet fra fredag eftermiddag, skyldes et lavtryk, som forventes at passere nord for Danmark. Ifølge DMI er der stor risiko for, at orkanen bliver lige så kraftig som den, der hærgede landet fredag den 3. december.Samtidigt med at DMI skæpede prognosen om fredagens storm til et orkanvarsel, offentliggjorde meterologerne de første beregninger om forhøjet vandstand. Disse første beregninger spår om en forhøjet vandstand i Vadehavet på fire meter over normalen ved 20-21-tiden. Allerede fredag eftermiddag kan der forventes vandstande på 2-2,5 meter over normalen ved den nordlige del af den jyske vestkyst.DMI indfører derfor stormflodsberedskab allerede fredag formiddag./ritzau/