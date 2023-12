Udviklingshæmmede og sindslidende hører under samme lov, og det er kun rimeligt, mener Kriminalforsorgens psykiatrichef Peter Kramp. Han tager afstand fra at adskille de to grupper, sådan som Landsforeningen LEV og Center for ligebehandling af handicappede foreslår.Ifølge et lovforslag, som justitsminister Frank Jensen (S) netop har fremsat i Folketinget, sidestilles sindslidende og udviklingshæmmede fortsat, sådan som der har været tradition for i århundreder.- Udviklingshæmmede og sindslidende adskiller sig ikke på det her område, og derfor er det rigtigt at have dem under samme lov. For at straffe under almindelige vilkår skal man have en opfattelse af, at folk vidste, at de begik noget ulovligt. Den bevidsthed mangler ofte hos de to grupper, og derfor dømmes de til behandling i særlige institutioner, siger Peter Kramp./ritzau/