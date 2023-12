Vinteren er en realitet - nogle steder i landet - til glæde for dem, der synes, at sneflokke, der vælter ud af himlen, er en oplevelse hver gang.Tirsdagens sne, der er faldet tættest i Nordsjælland, er dog ikke langtidsholdbar. Torsdag bliver det tøvejr, men i løbet af weekenden vender vintervejret tilbage forsikrer Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).- Onsdag bliver det varieret, hvor der falder sne, og det bliver kun i ganske moderate mængder, siger vagtchef hos DMI, Mogens Larsen.Til gengæld bliver det koldt. Ned til otte grader minus i løbet af natten.Mogens Larsen oplyser, at torsdagen begynder som en rigtig kold decemberdag, men at der så kommer flere skyer, som luner lidt. En overgang vil skyerne give sne og slud. Så drejer vinden i sydvest, og tøvejret vil for alvor slå igennem.