Socialministeriet bør tage initiativ til en undersøgelse af, hvor stor en del af brugerne på landets herberger, der er udlændinge.Det vurderer formanden for sammenslutningen af herberger, pensionater og forsorgshjem (SBS) Jørn Leth, Holstebro.Baggrunden er de seneste dages omtale af, at antallet af udlændinge på herberger er eksploderet - især i storbyerne.Ifølge forstander på Mændenes Hjem i København, Robert Olsen, er det vigtigt at forebygge, at flygtninge og indvandrere ikke ryger gennem alle sikkerhedsnet og havner på herbergerne.- Det er et dårligt sted at begynde en integration, siger han.