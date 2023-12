Kroatiens præsident Franjo Tudjman døde i nat efter længere tids sygdom, oplyste landets midlertidige præsident Valtko Pavletic.Den 77-årige kroatiske leder havde været indlagt siden 1. november, hvor han ifølge uafhængige aviskilder skal være blevet opereret for kræft i maveregionen.I flere uger har Franjo Tudjmans tilstand været betragtet som kritisk.Tudjman betragtes som Kroatiens grundlægger efter, at hans glødende nationalisme lagde grunden til Kroatiens uafhængighed i 1991.Tudjman fik vælgernes støtte året før ved landets første frie valg til at afvise den Jugoslaviske føderation, men Kroatiens uafhængighedserklæring førte til krig med etniske serbere, der fik støtte fra Beograd.Fra uafhængigheden og frem til sin død styrede Tudjman Kroatien med hård hånd og nærmest enevældig magt, mens oppositionens politiske kræfter sjældent fik lov at gøre sig gældende./ritzau/