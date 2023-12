Ny undersøgelse viser, at myten holder stik. Bankfolk ligner hinanden. De er kedelige og pæne og tilmed svære at begejstre for nye ideer.

Her er forklaringen, hvis du har svært ved at lokke med din bankrådgiver og ikke kan få forhøjet kreditten, når du vil i gang med dine smarte og unikke ideer. Din bankrådgiver er nemlig en pæn dame - sidst i 30erne. Har mand og et par børn. Hun er lidt kedelig, men læser nok Joan Ørtings sexbrevkasse i B.T.Det er sikkert kun for at blive forarget. Ørtings vink og vejledninger bliver næppe brugt i hjemmet, hvor din bankrådgiver lever sammen med sin mand og parrets to børn. Din bankrådgiver har ikke pænheden fra fremmede.»Hun kommer også fra et pænt hjem. Et hjem med borgerlige dyder. Typisk en datter fra et håndværkerhjem eller et gårdejermiljø. Det er ikke lægens eller skolelærerens søn, der ender i banken «, siger Morten Smidstrup, PHD.-studerende fra Roskilde Universitets Center, RUC.Han har kortlagt 450 bankfolks vaner, familieforhold, hobbyer og holdninger. Den vigtigste konklusion er, at bankfolk er utrolig ens. Så meget at det ikke er helt uproblematisk.»Når man er ens, ved man ikke, hvordan man skal handle i forhold til mennesker, der er anderledes end en selv, og til ting, som man ikke selv har oplevet. Man er ikke særlig godt rustet til forandringer«, siger Morten Smidstrup. Bankrådgivernes fælles baggrund og interesse betyder, at man har det helt fint med hinanden henne i banken.»De har nemt ved at tale med hinanden, de ved hvordan kollegerne vil forholde sig til en bestemt kunde, og de ved, hvad kollegerne lavede derhjemme i går. Det er meget nemt at arbejde sammen, når man tænker ens, men der er også meget lidt, der udfordrer forståelsen«, siger Morten Smidstrup.Bankerne lever som bekendt af kunderne og her er den ensartede pænhed ikke en fordel. »En bankansat skal vurdere, om en kundes drøm er kreativ eller udviklende - eller så fantasifuld, at den ikke kan bære. Men noget kan blive forkastet som for fantasifuldt - udelukkende på grund af den bankansattes egne fordomme«, mener Morten Smidstrup.Hans undersøgelse af de bankansatte viser bl.a.: At bankfolk privat er meget stabile. 80 pct. holder fast ved deres oprindelige ægtefælle. En femtedel af bankmedarbejderne er gift med en kollega. At bankfolk i fritiden er mest til hus og have.De kvindelige bankansatte dyrker aerobic/går til gymanstik. Om vinteren går de på aftenskole. De mandlige foretrækker at se på fodbold og håndbold. Selv dyrker de ofte jagt, fiskeri eller golf. Både mænd og kvinder spiller ofte badminton i den lokale klub.Kulturen spiller ikke nogen fremtrædende rolle i bankfolkenes liv. Meget få kunne finde på at gå til en klassisk koncert, og mere end halvdelen oplyser, at de ikke går til pop- eller rockkoncerter eller andre koncerter.Mere end halvdelen af bankfolkene oplyser, at de aldrig kunne finde på at gå på kunstudstillinger eller gå i teateret. Til gengæld medvirker en del i amatørteater eller synger i det lokale kor.Men måske har din bankdame skjulte kvaliteter. Hun lægger nemlig vægt på humor og kærlighed i forhold til sin familie og sine venner. Til gengæld er hun sikker på, at disse værdier ikke har nogen betydning henne i banken.