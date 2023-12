Fedtet glinser i mundvigene, mens glaskanderne med sangria går fra mand til mand. B.T. sejlede med »op og ned ad åen« sammen med 400 andre turister til grisefest på Costa Brava.Turistbusserne fylder hele parkeringspladsen. Udenfor står folk fra det meste af Europa så tæt, at deres mavepunge og kameraer rører hinanden. De har travlt med at komme frem i køen, for de, der står forrest, får mest for de 220 kroner, som de har betalt til grisefesten.Det tager lidt tid at komme ind til sangriaen i de store tønder. Inden man bliver lukket ind bag porten til den gamle gård, skal alle nemlig fotograferes med en spanier i folkedragt. Og man skal lige have tid til at smile.Senere kan man for 50 kroner købe billedet af sig selv og sin forbrændte næse i selskab med den udklædte spanier af det modsatte køn.Går til chipseneNår man har passeret fotolinsen, er alt bagved med i prisen. Også de franske kartofler og sangriaen, som er sat op i gården udenfor, hvor man skal vente, indtil man får tildelt et bord indenfor. Der bliver gået hårdt til de franske kartofler. Selv krummerne kan få folk til at sende hinanden onde øjne. Og selv om gennemsnitsalderen er så høj, at gæsterne burde have lært, at sangria i alt for store mængder har sine bivirkninger, bliver der tømt et imponerende antal plastikglas.Men noget skal tiden også gå med, mens man venter på, at én af de travle mænd med headsæt, vinker én ind til et bord.Det gør han med meget alvorlig mine. Men der er selvfølgelig heller ikke plads til for meget tant og fjas, når 400 gæster skal afspises på halvanden time, inden flamencodanserne går på.Og maden bliver da også sat foran gæsterne, næsten inden de når at sætte sig i den kæmpe spisesal med søjler formet som palmer.Det er ikke svært at blive mæt. Det er derimod lidt sværere at finde lækkerierne i menuen.Man kan næsten smage, hvordan salatdressingen er taget op fra en kæmpe plastikbeholder. Og der er ikke meget charme over isdesserten i plastikkoppen med låg.Kødet fylder til gengæld tallerknerne helt ud. Der er rigeligt af det. Ledsaget af en bagt kartoffel får man et kvart grillkylling, et stort stykke svin og lam med en fedtkant, som fylder rigeligt.Men det er nu ikke madens skyld, at stemningen allerede efter en halv time er så høj, at folk klapper med hænderne over hovedet i takt til musikken.Især de mange gæster fra det tidligere Østeuropa er hurtige med det meget gode humør. Og det kræver ellers en indsats at få hældt så meget sangria i sig på så kort tid. Efter to glas har man nemlig ikke en naturlig lyst til et glas mere. Men fællesskål med nabobordene hjælper på tørsten. Og når man slår glassene mod hinanden, er de mange forskellige sprog pludselige heller ikke en barriere mere. Det er virkelig meget svært at være bekymret, når man er til grisefest.Da flamencotruppen med de meget professionelle dansere begynder at stampe på scenen, er humøret dog lige det højeste nede hos publikum. Det virker som om, de hellere ville synge fællessange i armkrog end at se danserne udleve deres sensuelle følelser under skørterne. Men de fleste tager nu alligevel pligtskyldigst deres videokameraer frem for at have noget levende spansk kultur med hjem....og så er der dansDanserne har svedperler i den røde læbestift, da de forlader scenen en time efter. Men det varer ikke længe, før de fleste grisefest-gæster er ligeså svedige.Det sørger et levende orkester for, da det spiller op til dans. Dansegulvet er pakket fra allerførste takt.Det er, som om sangria sætter et skub i danseglæden. Og selv om ikke alle har en dansepartner af det modsatte køn, er der alligevel en vej op til dansegulvet. Især kvinderne er gode til at tage »danse-fat« om hinanden.Klokken 24 slutter festen, og folk skal ud i turistbusserne og puste ud. Det er dog ikke så enkelt at finde sin egen bus i mængden efter en aften med grisefest. Nogle har det noget sværere end andre. Især dem, der er så muntre, at de faktisk er ligeglade med, om bussen ender ved deres hotel. Derfor får et par af guiderne stemmeføring som en vikar i en 7. klasse.Til sidst lykkes det dog også de sidste at finde deres bus, som de stiger på - med dansetrin.