Coronaperioden har forandret en masse aspekter af danskernes liv. Også i soveværelset.

Efterhånden er der gået et år hvor det danske samfund har været kraftigt påvirket af coronavirussens hærgen. Mundbind, håndsprit og afstand er blevet en del af hverdagen. Pandemien har dog også sat sine spor i danskernes sexliv.

Det har man i den grad mærket hos webshoppen Sinful, der sælger sexlegetøj. Omstændighederne har tvunget flere par fra hinanden, og det har fået salget af en bestemt type frækt legetøj til at eksplodere.

Under coronaperioden har Sinful solgt 90% mere app-styret sexlegetøj sammenlignet med tidligere år.

Blandt de mest populære er den app-styrede klitoris stimulator Satisfyer Curvy 2+

Eksplosiv udvikling og mindre sex

Hos par, der har brugt tiden sammen er tiden i soveværelset blevet peppet op med parlegetøj. Det samme er sket i de øvrige nordiske lande.

Legetøj til mænd har i mange år været tabubelagt. Meget tyder på, at det er ved at ændre sig, for også her går salget kun fremad, forklarer Sinful.



Undersøgelser fra Storbritannien og Australien har vist, at de adspurgte har dyrket mindre sex i coronaperioden.Herhjemme har sex i en coronatid været oppe at vende på et pressemøde, hvor Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, gik viralt i store dele af verden med ordene:

»Sex er godt. Sex er sundt. Sundhedsstyrelsen går ind for sex«