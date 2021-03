Danskerne har taget erotiske spil til sig.

Det kan blive ret ensformigt at spille de samme brætspil igen og igen. Det er nok de færreste, der kan komme helt op at ringe over at vinde i Ludo eller få et heldigt slag i yatzy. Det kan derimod sagtens ske, hvis du og din partner spiller erotiske brætspil.

Hos Sinful er salget af frække brætspil steget med 65 procent i årets første to måneder. Det er især spillene Monogamy, Fifty Days Of Play og Dig og Mig. Ifølge webshoppen er fordelen ved spillene, at de egner sig til par i alle aldre, både de nyforelskede og dem, der har været sammen i mange år.

Vi kunne ikke færdiggøre spillet, fordi vi til sidst måtte give op til vores lyst til hinanden Ungt par om spillet Dig og Mig

Monogamy: Tilbud på dansksproget testvinder

Lige nu er den danske version af det testvindende spil Monogamy på tilbud til 218 kr. Du lærer nye sider af din partner at kende - og i bliver klogere på hinandens fantasier.

»Monogamy er et totalt seksuelt pirrende spil, mig og kæresten nød totalt at spille det, vi havde en totalt dejlig aften, med en super god afslutning på det seksuelle plan, men det var svært at holde sig, men absolut det hele værd,« skriver Michael Larsen i en anmeldelse på Sinful.

Fifty Days Of Play

Som du har regnet ud er spillet inspireret af den erotiske fortælling Fifty Shades of Grey. Spillet består af en terning og små konvolutter i forskellige farverI hver konvolut står der en romantisk eller fræk ting, I skal gøre.

»Spillet kan være med til at inspirere til nye lege og måder at nyde hinanden på, og så er det sjovt at det er terningen og kortet der bestemmer hvad der skal ske og hvem der tager initiativet,« lyder en del af anmeldelsen fra U&C på Sinful.

Dig og Mig

Et populært spil internationalt, der nu fås på dansk. Der er 90 kort, der er delt i “hans” og “hendes” et timeglas og en terning med “Dig” og “Mig”. Terningen bestemmer hvilket kort, der trækkes og hvem, der skal udføre handlingen.

»Det var vildt sjovt, og samtidigt også mega frækt. Det er nemt at spille og er super godt som forspil. Vi kunne ikke færdiggøre spillet, fordi vi til sidst måtte give op til vores lyst til hinanden,« lyder den flotte anmeldelse fra et ungt par.

