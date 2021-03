NA-KD markerer kvindernes internationale kampdag med særlige produkter

Selvom kvindernes internationale kampdag har mange år på bagen, er der stadig meget at kæmpe for: ligestilling og ligeløn. Modegiganten NA-KD har lavet en særlig samling af produkter, så du kan vise din støtte til andre kvinder.

Hvide t-shirts med tekst

Send et stærkt signal med en lækker økologisk t-shirt med teksten »i stand by her« eller »Je Suis Feminist«. T-shirten består af flere bæredygtige materialer og er 100% økologisk bomuld.

179 kr.

Kort top med skulderpude

Skulderpuden kan sagtens være moderne. Fremstillet af produkter fra bæredygtige skove. Fås i sort og lilla.



Skjorte med pufærmer



Vi bliver i retrostilen, hvor pufærmer også har fået en renæssance. Den her skjorte har knapdetaljer på manchetterne og knaplukninger ned langs forsiden. Fås i hvid, lilla og sort.



Let ribstrikket cardigan



Dejlig cardigan til forårsmånederne med lange ærmer og knaplukning. Vælg mellem brun og blå.



