Det kan godt være, at der er lukket ned for det store dansegulv og festen bliver lidt mindre, men mand dig op alligevel og gå det nye år i møde med stil.

Årets største fest er sådan man normalt beskriver nytåret, men selvom det ikke bliver det på antal gæster, så kan det jo godt være det, når det kommer til både mad, pynt, champagne og ikke mindst årets bedste tøjdag.

Uanset om du skal holde det hjemme med kæresten, ude hos et par venner eller sammen med børn og familie, så er det den perfekte anledning til lige at sige farvel til 2020 og håbe på, at 2021 bliver anderledes – på den gode måde.

Afhængigt af dit humør og stil, er der tre overordnede kategorier, hvis du som mand gerne vil have styr på tøjet til nytårsaften.

Den klassiske – jakkesæt med skjorte

Klassisk jakkesæt i sort fra Shaping New Tomorrow

Fås i flere farver. Pris: 2.500 kr. for bukser og jakke. Spar: 199 kr.

Klassisk hvid skjorte fra Shaping New Tomorrow

Fås i flere farver. Pris: 700 kr.

Den perfekte middelvej – blazer, skjorte og jeans

Blazer fra Shaping New Tomorrow.

Fås i flere farver. Pris 1.800 kr.

Skjorte fra Shaping New Tomorrow med striber

Fås i flere farver. Pris: 700 kr.

Brax straight fit jeans hos Kaufmann

Fås i flere farver. Pris: 800 kr.

Den afslappede – skjorte og jeans

Skjorte med blå blomster fra Shaping New Tomorrow

Fås i flere farver. Pris: 700 kr.

BOSS casual jeans hos Kaufmann

Pris: 1.100 kr.