Hjælp både din økonomi og klimaet ved at købe overskudsmad. Se hvordan her.

Fødevarer, der bliver smidt ud er en kæmpe synder i det store klimaregnskab. Samtidig er det spild af penge at kyle mad i skraldespanden. Ifølge Fødevarestyrelsen bliver der hvert år smidt 540.000 tons mad ud i Danmark. Det er et spild, der løber op i omkring 8,4 mia. kr. om året.

Webshoppen Motatos forsøger at gøre noget ved det. Her er det nemt at købe varer, der ikke fejler noget, men som ellers er i overhængende fare for at ende som madspild.

Motatos køber varerne direkte fra producenterne, som ikke kommer til salg i supermarkederne: sæsonvarer, varer med kort holdbarhed eller emballagefejl. Derfor kan du spare helt op til 90% i forhold til almindelige supermarkedspriser. Mange supermarkeder køber nemlig varer med lang holdbarhed, og derfor kan f.eks. en pastaproducent risikere at have pasta i overskud, fordi »bedst før« datoen nærmer sig, selvom det ikke har betydning for smagen. Det er den slags varer, du kan købe hos Motatos med kæmpe rabat.

Konceptet blev startet af tre svenskere i 2012 og har siden reddet tonsvis af mad fra den berygtede skraldespand.

I dag findes der en dansk webshop med navnet Motatos.

