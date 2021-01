Danskerne vælter sig i et stort udvalg af måltidskasser, men hvor får du de bedste tilbud og hvilken passer bedst til jer?

Januar er som bekendt ofte den måned, hvor de fleste tager hul på deres nytårsforsætter – eller i hvert fald forsøger på det.

En måltidskasse kan være en lettere vej til et af de nok mest populære af slagsen: Sundere og mere varieret mad.

Med en måltidskasse, så lader du andre stå for al besværet, mens du enten blot skal varme maden op eller følge en opskrift. Måltidskasserne er det nemme valg, hvis der skal nye spisevaner på bordet.

Udvalget af måltidskasseleverandører er til gengæld stort, og det kan være svært at finde hoved og hale i, hvilke leverandører, I skal vælge.

Her kommer derfor en kort guide til fire populære måltidskoncepter herhjemme – så kan I selv finde frem til, hvilken der passer bedst til jeres behov.

Verdens største stormer ind på det danske marked

Den nye dreng i klassen er HelloFresh, som hurtigt er blevet rigtig populær i Danmark. En af grundene er den store variation og fleksibilitet. Hvor mange andre måltidskasser dikterer, hvad du skal have at spise i ugens løb, giver HelloFresh dig hver uge valget mellem 12 forskellige måltider, så du hver gang får et måltid, som du glæder dig til at spise.

Leverer til hele Danmark undtagen øer uden broforbindelse

Du kan til enhver tid opsige din måltidskasse (ugen inden din næste levering)

Lige nu kan du spare 30 % på dine to første måltidskasser.

Bliv mere klimavenlig i det nye år

Drømmer du om at leve mere klimavenligt? Et godt sted at starte er at skære ned på kødforbruget. Om det skal være vegansk eller vegetarisk – Simple Feast kan hjælpe dig til en hverdag medmindre kød. Måltiderne kan være klar på under 10 min. og alle varerne er 100 % økologiske. Så kan du roligt spise med god samvittighed – i hvert fald tre dage om ugen.

Leverer til hele Danmark undtagen øer uden broforbindelse

Du kan til enhver tid opsige din måltidskasse (ugen inden din næste levering)

Spar 600 kr. på den første 6 måltidskasser med koden MUMS.

Design jeres helt egen måltidskasse

Hos Retnemt kan I designe jeres måltidskasse, så den passer lige præcis til jer. Med basiskassen får I altid familievenlige sunde retter, der kan laves på under en halv time. Men I kan også vælge flere sunde retter, hurtige retter eller mere økologi til.

Hver uge vælger Retnemt 14 retter ud af deres 800 opskrifter. I kan frit vælge mellem de 14 retter alt efter jeres ønsker. I kan også vælge madvarer fra som I ikke ønsker i jeres måltidskasser f.eks. selleri eller mejeri. På den måde undgår i at stå med madvarer som ingen i husstanden bryder sig om.

Leverer til hele Danmark undtagen øer uden broforbindelse

Du kan til enhver tid pause din levering, hvis du fx skal på ferie

Spar 20 % på de første to leverancer hos Retnemt

Nem hverdagsmad

Hos Kokkens Hverdagsmad er der ikke så meget udenomssnak. Altså efter hvor mange dage om ugen i ønsker en måltidskasse og hvor mange i spiser med, så har Kokkens Hverdagsmad forberedt op til fire retter til ugen – der er dog altid tre alternativer, hvis den fastsatte menu slet ikke falder i din smag.

Hos de færreste familier er alle uger ens, derfor kan du ændre i antallet af personer som skal spise med, og hvor dage i ønsker fra uge til uge. På den måde er der hverken for lidt eller for meget mad.

Du kan sætte måltidskassen på pause

bestille den hjem til en ny adresse, hvis I fx er på sommerhus i Danmark og stadigvæk gerne vil have den leveret.

Leveringen er gratis, hvis vælger en fast uge til levering af din kasee og du kan lige sparer 20 % på din første måltidskasse.