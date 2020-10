Danskerne er vilde med måltidskasser og især én spiller på markedet har vundet danskernes hjerter. Fri for planlægning og en lettere vej til sundhed kan være nogle af årsagerne til succesen.

Måltidskasser er super-populære i Danmark, og der er kommet flere nye spillere på markedet. Især har corona har været med til at ændre danskernes måltidsvaner.

Men der er én aktør, som slår dem alle sammen - nemlig Aarstiderne.

Aarstiderne leverer halvdelen af alle måltidskasser i Danmark

Dansk Erhverv har undersøgt, hvilke udbydere af måltidskasser, der er de mest populære. Og der er ingen tvivl: Aarstiderne sidder på lige knap 50% af markedet, og er altså klart den mest populære med nummer 2 fra nemlig.com, der ligger helt nede på 15%.

Men hvorfor kaster danskerne sig over måltidskasserne? I tv-programmer som 'Luksusfælden' eller hos organisationer som 'Stop Spild af Mad' bliver der langet mange gode råd over disken til, hvordan man både kan spare penge og tid ved fx at lave madplaner og fyldestgørende indkøbslister.

Tid er også noget af det, du kan spare ved at benytte dig af en måltidskasse, men det er ikke den vigtigste årsag til at nogle vælger netop den løsning, viser en undersøgelse lavet af Dansk Internethandel (FDIH).

Foreningen har spurgt danskere, som benytter sig af en måltidskasse, hvorfor de har valgt denne løsning. 42% svarer, at de køber en måltidskasse fordi de bliver inspireret til at lave nye retter, og lige så mange svarer, at de vælger en måltidskasse, fordi de spiser sundere og mere varieret. En ikke helt dum prioritering med tanke på den kommende julesæson, hvor de fleste nok har for vane at få lidt for mange kalorier indenbords og lidt for få kilometer i benene.

Næsten lige så mange, 39%, svarer at de vælger en måltidskasse, fordi de slipper for planlægning af indkøb og madlavning.

Aarstiderne har stor variation af måltidskasser og du kan vælge alt fra slankende måltidskasser til børnefamiliekassen. Dog er du sikret økologiske varer uanset, hvilken kasse du vælger.

