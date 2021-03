Slip for besværet ved madlavningen ved at vælge den lette og sunde løsning.

Hvad skal du have at spise i aften? Først skal du få idéen, så skal du købe ind til det og krydse fingre for, at supermarkedet har det hele. Når du kommer hjem skal du så bruge tid på tilberedningen. Al den tid kunne du have brugt på en sjovere måde. Forestil dig, at alle ingredienserne bliver leveret til døren. Du skal bare følge en enkel opskrift.

Sådan er det med måltidskasser fra Hellofresh; verdens største leverandør af måltidskasser

Lige nu sparer du op til 725 kr. på de første fire måltidskasser.

Hver uge kan du vælge mellem 15 opskrifter og selvfølgelig ændre antallet af dage og personer, du vil have mad til. Derefter bliver ugens måltidskasse, med alt du skal bruge, leveret direkte til døren.

Du bestemmer om du vil have klassiske retter, den familievenlige udgave, den veganske version eller måltidskassen, der er nem og hurtig.

Du sparer 30% på de første to leveringer af måltidskasser fra Hellofresh og 10% på tredje og fjerde kasse.

Få rabatten her og slip for besværet i køkkenet.

Glade kunder

På Trustpilot har over 1.000 kunder anmeldt Hellofresh. 49% giver bedømmelsen »Fremragende«



»Skøn mad, let at lave.Gør det nemt at spise sundt,« skriver Hanne.

»Altid hurtig tilberedning og rigtig god smag i Hello Fresh retterne - i hvert fald dem vi har prøvet :-) Hel klar en anbefaling herfra,« lyder det fra Nadia.

Prøv Hellofresh her og spar 30% på de første to leveringer