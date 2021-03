Verdens største leverandør af måltidskasser har efterhånden placeret sig stærkt på den danske marked. Årsagen er sandsynligvis deres fleksibilitet og det store udvalg af forskellige måltider.

Siden HelloFresh sidste år meldte deres ankomst på det danske marked, er det gået fremad med stormskridt. Tusindvis af danske familier sætter nu de populære måltider på middagsbordet, og har du lyst til at opleve, hvad al virakken handler om, kan du lige nu spare 20% på de første to og 10% på de efterfølgende to måltidskasser.

Der er ikke noget nyt ved måltidskasser. Konceptet er velkendt herhjemme. Så hvorfor er folk så lige pludselig så vilde med den nye spiller? En del af svaret skal nok findes i en undersøgelse, som Foreningen for Dansk Internethandel (FDIH) står bag.

Jeg spiser sundere og mere varieret

Foreningen har spurgt danskere, som benytter sig af måltidskasser, hvorfor de har valgt denne løsning. Her svarer 43 procent, at de 'bliver inspireret til at lave andre retter end de vanlige', mens 41 procent forklarer, at 'jeg spiser sundere og mere varieret'.

Og netop variationen og udvalget er noget af det, der gør HelloFresh til noget særligt. Hvor almindelige måltidskasser dikterer, hvad du skal have at spise i ugens løb, giver HelloFresh dig hver uge valget mellem 12 forskellige måltider.

Hvis du er nysgerrig, kan du altid se ugens 12 opskrifter ved at klikke på "Ugens menu" i toppen af siden.

»Vi har også lige lanceret en ny feature, der gør det muligt at vælge flere opskrifter – og flere af de samme opskrifter – så vores kunder kan få ekstra portioner af en opskrift på bestemte ugedage, hvilket kan være nyttigt, hvis man skal have gæster,« forklarer HelloFresh' direktør Kristian Hald til branchemediet Food Supply.

