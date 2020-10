Det kan være svært at spise sundt i en travl hverdag, men én ting kan være med til at lette den opgave.

Julen banker på døren og det betyder sovs, gris, konfekt og sikkert også lidt gløgg. Ikke just det sundeste, du kan finde i køleskabet, så hvis du skal have styr på den slanke linje inden det hele går løs, så kan du gøre klogt i at komme i gang nu. Det kan du fx nemt gøre med en af de fire slankekasser fra Aarstiderne.

Den kommende sæson er fyldt med fristelser og inden du får set dig om, så står du i kø til løbebåndet i januar sammen med alle de andre, som har fyldt godt op på depoterne over julen.

Men du kan komme det hele lidt i forkøbet ved at spise så sundt som muligt i hverdagene og dermed ikke have helt så dårlig samvittighed, når sovseskålen kommer rundt anden gang.

Men du behøver langt fra selv diske op med farverige salater og sundere alternativer til klassikerne. En måltidskasse kan være en fremragende løsning, hvis du gerne vil forsøge at spise lidt sundere, men samtidig har travlt i hverdagen.

Danmarks mest populære måltidskasse har givet dig en række valgmuligheder, hvis du vil udforske den lidt mere slanke madlavning. Du kan fx vælge 500kaloriekassen, der som navnet antyder har måltider med få kalorier eller proteinkassen, der indeholder få kulhydrater i retterne.

Foreningen for Dansk Internethandel (FDIH) har spurgt danskere, som benytter sig af en måltidskasse, hvorfor de har valgt denne løsning. 42% svarer, at de vælger en måltidskasse fordi de oplever at spise sundere og mere varieret.

En ikke helt dum prioritering med tanke på den kommende julesæson, hvor de fleste nok har for vane at få lidt for mange kalorier indenbords og lidt for få kilometer i benene.

Se udvalget af slanke alternativer her og bestil din måltidskasse hos Aarstiderne