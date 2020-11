Hvor meget tænker vi egentligt på sex kontra mad? Og er det rigtigt, at mænd tænker på sex hvert 7. sekund? Forskerne har svaret.

Mange tusind tanker går gennem vores hjerne hver dag. Nogle handler om praktiske gøremål, nogle om arbejdsopgaver, andre om bekymringer og nogle handler om, hvad vi har lyst til lige nu og her.

Du har sikkert før hørt, at mænd tænker på sex hvert 7. sekund. Men kan det egentligt passe? Prøv at forestille dig en hverdag, hvor det er virkeligheden. Det ville betyde, at du tænkte 12.000 sexrelaterede tænker i løbet af en dag. Ville du i det hele taget være i stand til at have et arbejde - hvis du hvert 7. sekund blev afbrudt af en tanke om sex?

Det er svært at forestille sig, at det er muligt og ifølge forskningen, så er det heller ikke sådan det forholder sig.

Mænd tænker mere på sex end kvinder

Det forskningen til gengæld er kommet frem til er, at mænd tænker mere på sex end kvinder. Dog ikke hvert 7. sekund, men derimod strejfer sex en mands tænker 19 gange i løbet af en dag.

Forskere ved Ohio State University i USA udstyrede 163 kvindelige og 120 mandlige collegestuderende mellem 18 og 25 år med kliktællere, så de kunne registrere hvor mange gange deres tanker handlede om sex, mad eller søvn.

Undersøgelsen viste at sex indtog en førsteplads hos mændene ved i gennemsnit at strejfe deres tanker 19 gange i løbet af en dag. Til sammenligning tænkte kvinderne i gennemsnit på sex 10 gange i løbet af en dag, og kvindernes førsteplads var i stedet mad, som de tænkte på 15 gange om dagen.

Resultaterne af studiet var, at hver evigt eneste dag tænker mænd 19 gange på sex, 18 gange på mad og 11 gange på søvn. Dermed slår mændene kvinderne i alle tre kategorier, eftersom de tilsvarende tal for kvinder er henholdsvis 10, 15 og 8,5.