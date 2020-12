Det kan skabe udfordringer i parforholdet, når det pludselig går op for kvinden, at der mangler noget i sexlivet.

Når kvinder ikke ved, hvad deres feminine seksualitet egentlig er, så lever de bare op til de maskuline lyster, forklarer sexolog Joan Ørting.

”Og så en dag finder vi kvinder ud af: Gud, jeg har manglende lyst! Nu har jeg været sammen med ham her i tre år, vi har fået et barn, og jeg kan ikke holde det ud. At have sex på den samme måde hver eneste gang, altså ’ind-ud-ind-ud-kom’."

Et tip kan være at bringe sexlegetøj på banen, som kan være en hjælper til at udforske seksualitet og lyster.

”For så kan parret måske prøve at implementere det i legen, og kvinderne kan have lov at sprede deres ben og udforske deres seksualitet sammen med deres partnere,” siger Joan Ørting.

Sexologen peger på, at sexlegetøjet ikke behøver at være ”alle de der grimme dildoer, der kører rundt, og hvor der er kugler indeni”.



Det gider vi ikke længere, fortæller Joan Ørting.



”Det nye fokus inden for sexlegetøj bliver rettet mod æstetisk design og den feminine seksualitet. Vi som kvinder vil have vores eget lille lækre design og et fint etui. Noget, der er flot og fyldt med energi som for eksempel en lysegrøn krystaldildo,” siger hun.

Det handler ikke om afslutningen

Uanset hvad handler det om at variere de erotiske energier i parforholdet, så vi både giver plads til den feminine og maskuline seksualitet, fortæller sexologen.

”Feminin essens handler ikke om at afslutte eller nå et mål. Det handler om at komme opad i ekstase. Det handler om at gå fra lukket til åben. At komme ud af hovedet, ind i kroppen, at ligge i en orgastisk tilstand. Og ikke at blive filet til en klitorisorgasme.”

”Og så handler det feminine om pauserne. Det feminine bliver mere ophidset, når man begynder igen efter en pause. Og til sidst kan man komme helt op i det ekstatiske, hvor man ligger i den her orgastiske tilstand. Og hvor det ikke handler om at afslutte. Det handler om at opnå den tilstand,” siger hun.

