Mor er den bedste i verden. Og hun fortjener en god julegave. Her har du 6 bud på en julegave til mor, som hun stensikkert bliver glad for.

“Gaverne betyder ikke noget, skat”

Mødre er uselviske - især omkring julen. Selvom hun ikke vil være bekendt at sige noget, håber mor selvfølgelig at blive forkælet med betænksomme gaver i år. Og hverken hun eller du behøver at gå i tænkeboks omkring ønskerne; for uanset om mor har ønsket sig noget eller ej, er der her nogle helt sikre julegavehits til alle de fantastiske mødre derude.



Julegaver til mor: Gavekort



NA-KD-gavekort

Tøj er en dejlig gave at få, men svær at købe til andre. Hvis du er lidt i tvivl om, hvad mor bliver gladest for, så er et gavekort til NA-KD en sikker vinder. NA-KD er en af de allerstørste online modebutikker, og så får du mor endda gratis fragt og retur.

Køb gavekort fra 100 kr. her



Valgfrie oplevelser

Noget af det der virkelig sætter sig på nethinden, er gode oplevelser. Og med det her gavekort får mor rigeligt af dem at vælge mellem. Gavekortet er på et helt valgfrit beløb, og så kan hun vælge mellem mere end 430 oplevelser lige fra restaurantbesøg og spaophold til ballonflyvning. Det kan bruges af flere omgange, og så kan en evt. difference udbetales.

Bestem selv beløbet på det ultimative gavekort til oplevelser her

Find flere oplevelsesgaver til mor her



Andre gode julegaver til mor



En god bog

Åndeløs spænding eller barske, rørende fortællinger fra virkeligheden? I år er der masser af fantastiske bøger, der kan holde mor tryllebundet i timevis. Det gælder eksempelvis Sara Blædel-krimien "Den tavse enke" og "Isabel Allendes “Håbets rejsende". De nye bøger fra Hella Joof og Puk Damsgård forventes også at blive storsælgere i år.

Flere bogoplevelser til mor her



Den testvindende kaffemaskine

De fleste mødre fungerer bedst efter en god kop kaffe eller to. Denne Moccamaster er blevet kåret til den bedste kaffemaskine af Pricerunner. Derfor har den papir på, at den er en fantastisk gave til mor: Kaffen smager perfekt, den bliver dejlig varm - og det går stærkt.

Køb testvinderen her