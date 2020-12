Flere og flere benytter sig af sexlegetøj, og det skyldes i høj grad nullernes seksuelle udvikling.

Først kom sexlegetøjet i slutningen af 1980’erne, så kom computeren i slutningen af 90’erne, og så kom porno. Og gennem de seksuelle nullere begyndte vi at eksperimentere med dildoer og andet sexlegetøj, som fik en fast plads i kommodeskuffen ved siden af sengen, fortæller Joan Ørting, som er sexolog, forfatter og foredragsholder.

”Legetøjet gjorde, at sex pludselig ikke behøvede at være dødalvorligt. Sex kunne også være en leg! Gennem vores små pornobiografer hjemme på computerne, kunne vi blive inspirerede til at lege med sex. Vi fik lyst til at prøve noget af det, vi så,” siger Ørting.

Det var ”den enorme inspiration for pornoverdenen i nullerne”, der betød, at flere og flere begyndte at benytte sig af sexlegetøjet.

Joan Ørting Sexolog Joan Ørting (1960). Foredragsholder og forfatter og aktuel til foråret med en ny, erotisk identitetsbog, der hedder ’De 5 Erotiske sprog’, som sætter fokus på at finde sin erotiske identitet og udbygge sprog og begreber om seksualitet.

”Nullerne var de helt store år for erotikken. Det var her, begrebet dating opstod. Det var her, vi begyndte at barbere os og lave sprøjteorgasmer. Det var her, vi begyndte at have trekanter og analsex,” siger Ørting:

”Og med den tid kom legetøjet også. Der kom piger med rullende kufferter – ja, det var jo nærmest rullende dildobutikker – og viste sexlegetøj frem. Og kunderne, som især var kvinder, gik hjem fra sådanne aftener med mystiske plastikposer. Det stod i skarp kontrast til 1980’erne, hvor vi led af en frygtelig kedsomhed.”

”Dér i slutningen af firserne var vi blevet bange for aids. Vi var begyndt at købe rækkehuse sammen og forlove os under en bro. Det kedede os. Og så begyndte vi på det med legetøjet. Sex blev en leg,” siger hun.

Alle har en dildo i skuffen

I dag er interessen for brug af sexlegetøj steget støt, og flere benytter dem alene og i parforholdet. Sexlegetøj er blevet hvermandseje, fortæller Ørting.

”Nu har alle lidt i skuffen. Der er næsten ikke en kvinde, der ikke har en vibrator. Der er ikke et forhold, der ikke har en dildo eller en butt plug eller noget i hvert fald. Det er virkelig blevet normalt nu”.

