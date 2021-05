Frække hemmeligheder om flere end 400 danske byer afsløres i ny opgørelse.

Der er mange ting, vi ikke ved om vores naboer. En af dem er, hvad der foregår i soveværelset. Hvert år kigger Sinful på, hvilke byer, der har købt mest frækt legetøj i forhold til indbyggertal.

Nedlukningen det seneste år har sat sine spor i danskernes sexvaner, fortæller Mathilde Mackowski, der er medejer af Sinful.

Hvor fræk er din by? Få svaret på kortet her

»Sexlegetøj er blevet mainstream, og der er ingen tvivl om at de sociale begrænsninger har givet os en åbenbaring. Vi er langt mere nysgerrige og går mere på opdagelse - både alene og sammen med vores partner,« siger hun i en pressemeddelelse.

Top 10: Danmarks frækkeste byer:

1. Nørresundby

2. Valby

3. Randers C

4. Jægerspris

5. Odense C

6. Slagelse

7. Stenlille

8. Horsens

9. Aarhus C

10. Store Heddinge

Byer med få indbyggere eller få ordrer hos Sinful er ikke medtaget i opgørelsen, der dækker over perioden 1. maj 2020 til 30. april 2021.