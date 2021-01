Danmarks største erotiske webshop har kigget ned i tallene og fundet mange frække facts om danskerne.

Nogle har haft et sjovere 2020 end andre – i hvert fald hvis man kigger på aktiviteten på Danmarks største webshop for sexlegetøj – Sinful.

De er dykket ned i tallene og har fundet frem til en lang række sjove facts om danskerne og deres frække forbrug.

Hvilke danskere har så haft det sjovest på lagnerne?

Hvis man skal tro Sinful, så er Aarhus Danmarks frækkeste by. Her har beboerne købt mest sexlegetøj målt pr. indbygger. Anderledes gråt ser det ud i Højer, der ligger i Tønder Kommune, som ifølge Sinful er Danmarks kedeligste by, når det kommer til køb af sexlegetøj.

Hvis du hedder Mette eller Thomas, så er der en god chance for, at du har eksperimenteret lidt på lagnerne i 2020. Ifølge Sinful, så er det nemlig de to navne, der har shoppet mest hos sexshoppen.

Kilometer lange dildoer

Ja, der er selvfølgelig ikke tale om en enkelt en af slagsen, men nærmere mængden. Hos Sinful er der i 2020 købt for 14 km dildoer, når man tager alle de dildoer butikken har solgt og lægger dem i forlængelse af hinanden.

Hvad angår glidecreme, så har danskerne heller ikke holdt sig tilbage. Der kan være tale om en generel tørke eller en mere eksperimenterende adfærd, men uanset årsagen, så er salget af glidecreme steget med 25 % i forhold til sidste år. Faktisk har danskerne købt så meget glidecreme, at det kan fylde 84 bagagerum i en Tesla Model 3.

Der er altså mange danskere, der har fået tiden under corona til at gå med aktiviteter på lagnerne og noget tyder på, at det kan blive ved lidt ind i 2021.

