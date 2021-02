Hverdagens trummerum, rester fra i går og hver jeres telefon i hånden. Valentinsdag kan være en god anledning til at nyde hinanden – og sammen få en oplevelse.

Det er blevet tirsdag og en ny uge er i gang. Madplanen hænger på køleskabet, vasketøjets skal ordnes om onsdagen og torsdag har I indtaget hver jeres ende af sofaen og tænder for den serie i trofast følger med i.

Parforhold eller ej, så tager hverdagen sit tag i ens gøren og laden – og det faktum er ikke blevet mindre aktuelt under corona og i særdeleshed en nedlukning.

Nye oplevelser kan være nøglen

Den amerikanske forfatter Siri Hustvedt, har blandt andet skrevet om, at måden vi ser hinanden på har stor betydning i parforholdet. Det vil sige, at hvis vi går op og ned af hinanden hver dag, ser vi altid hinanden fra de samme vinkler, og dermed kan det hele blive lidt slidt.

Igen en pointe, der er mere aktuel end nogensinde, nu hvor mange både arbejder hjemme, spiser hjemme og sover hjemme hver eneste dag.

Derfor kan en af nøglerne til et godt parforhold være, at vi i højere grad prioriterer hinanden og sørger for at skabe nye oplevelser sammen. Det kan nemlig give ekstra energi til parforholdet – og når man lægger energi til noget, så kommer det ofte tilbage.

Selvom det lige nu ikke er muligt, så kan I jo nu benytte jer af muligheden for sammen at finde den helt rigtige måde at opleve en forhåbentligt snarlig åbning af samfundet igen.

Så har I også noget rigtig at glæde jer til – selvom det betyder at I må udskyde Valentinsdag lidt.

Spaophold hos Marienlyst strandhotel

For to personer med 3-retters aftenmenu, overnatning og morgenbuffet.

Pris: Fra 2.996 kroner

Helikopter tur over jeres yndlingsdestination

En unik mulighed for at Danmark fra toppen. Få en 10-mins. helikopter rundflyvning udvalgte steder i Danmark.

Pris: Fra 695 pr. person

Middagsophold på hotel skt. petri

Oplev et af Københavns eksklusive hoteller med overnatning, 10 retters middag på restaurant Dada og morgenbuffet.

Pris for to personer: 1.995 kroner

Wellness clamping hos Thorsen Nature Resort

Prøv en overnatning i naturen i et komplet luksus telt for to personer. Opholdet er inkl. fuld forplejning, mulighed for sauna, varmtvandsbad, saunagus og privat strand. Om vinteren er teltet opvarmet, så du kan holde varmen.

Pris: 3.843 kroner for to personer.