HiFi Klubben fejrer Black Week med rabatter på op til 50%, så slå til nu, hvis du vil opgradere din tv-oplevelse. Vi har udvalgt 3 forskellige smart-tv - i prisklasserne budget, mellemklasse og luksus.

Drømmer du om en rigtig hjemmebiograf med kæmpe skærm og lækker lyd, så benyt dig af HiFi Klubbens vilde Black Week-rabatter og invester i det helt rigtige gear. Få den ultimative tv-oplevelse med et kæmpe Samsung-75” 8K QLED, hvor du lige nu kan spare 15.000 kroner. Du kan også gå efter en af HiFi Klubbens mere prisvenlige modeller og stadig få et superlækkert tv.

Der er gode stereohøjttalere i alle HiFi Klubbens nye tv, men skal biograf-oplevelsen være total, så invester i godt surround sound-udstyr og suppler dit tv med en fed soundbar. Under Black Week kan du spare op til 33% på udvalgte lyd-produkter til dit tv. HiFi Klubben har masser tips til, hvordan du etablerer en rigtig hjemmebiograf med perfekt surround sound.

HiFi Klubber guider også til, hvordan du får det perfekte tv-billede, så du får endnu mere glæde af dit nye TV.

Her 3 forskellige Black Week-tilbud på dit nye smart-tv.

Budget: Samsung 55” 4K/UHD

Prisvenligt og superflot tv. Her får du et tv med QLED-teknologi, som er den nyeste form for LED-bagbelysning. Det giver en tv-oplevelse af høj kvalitet. Herudover er der: Ambient Mode, stemmestyring, AirPlay 2 mm.

Pris: 4990 kr.

(du sparer 2009 kr.)

Mellemklasse: Sony 4K Ultra HD 75”

High-end 4K/UHD-tv med suveræn billedkvalitet. Google Assistant stemmestyring. 2-vejs højtalere, og en flot eksklusiv metalfinish.

Pris: 13.999 kr.

(du sparer 5991 kr.)

Luksus: Samsung 75” 8K QLED

Tv-lækkerier til lækker Black Week-pris. Med Samsung 75” 8K QLED får du den ultimative tv-oplevelse. En svimlende 7680 x 4320 opløsning, stemmestyring, indbyggede stereohøjtalere og Ultra Black antirefleks-behandling, der får skærmen til at stå klart, selv under svære lysforhold.

Pris: 24.900 kr.

(du sparer 15.000 kr.)

