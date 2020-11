Far er en udfordring i julen. Enten ønsker han sig ikke noget, eller også har han alt. Her har vi samlet gode bud på julegaver til far - begge typer af fædre.

Du kender sikkert en far, der er glad for at ønske sig sokker til jul. På en eller anden mystisk måde er dem han fik sidste år sporløst forsvundet i en meget lokal Bermuda-trekant mellem klædeskabet og vaskemaskinen. Hans tilsyneladende endeløse begejstring for sokker skyldes formentlig også, at han simpelthen er tom for idéer. Dem har vi fundet til dig, så du kan overraske far i år.



Den helt nye Google-højtaler

Er han en mand, der er vild med at uddelegere, vil han hurtigt forelske sig i den helt nye Google Nest Audio højtaler med indbygget Google Assistent. I forhold til tidligere Google-højtalere kan den spille 75% højere og har 50% mere bas. Sæt Google Assistenten på arbejde bare ved at sige “ok, Google”. Med stemmen kan far f.eks. få afspillet sin favoritmusik, høre nyheder eller få at vide hvor højt Rundetårn er. Det er næsten kun fantasien som sætter grænser for, hvad den geniale højtaler kan bruges til - det hele foregår på dansk.

Temperaturstyret krus

Medmindre man drikker iskaffe, skal kaffen være varm - ikke bare lunken. Det sørger dette smarte krus for. Sæt temperaturen på selve kruset eller den tilhørende smartphone-app, så er der ikke længere grund til at frygte kold kaffe. Det indbyggede batteri holder i omkring tre timer, og lades nemt op ved at stille kruset på en flot brik.

Casper (af Martin Kongstad)

Casper Christensen har oplevet mere end langt de fleste mænd, når på et helt liv. Han har været hyldet og forhadt. Nu har han lagt sit liv om og fortæller i bogen om alt lige fra kærlighed og skilsmisser til afhængigheder og skandaler. Der bliver ikke pakket noget ind.

“Meget velskrevet og underholdende bog”

- Jyllands-Posten

“En biografi på højt niveau ... velskrevet, grundig og særdeles underholdende"

- Information

Lille og effektiv barbermaskine

Philips OneBlade ser måske ikke ud af meget, men lad dig ikke narre. Den klarer effektivt barberingen både med og mod hårene i alle længder og alle typer af hår. Og så kan den selvfølgelig også tåle vand.

