En god støvsuger kan gøre din rengøring mere effektiv. Vi har fundet de fire bedste. Læs mere her.

For de fleste af os er støvsugning en sur pligt, der bare skal overstås. Forestil dig hvor mange timer, du kommer til at bruge på det, de næste 20 år. Derfor er det en rigtig god investering at købe en god støvsuger. Den rigtige støvsuger kan nemlig gøre opgaven både sjovere og hurtigere - tid du så kan bruge på andre opgaver derhjemme.

Her er de fire af slagsen, som det britiske website Good Housekeeping har kåret som de bedste:

Bedste klassiske støvsuger: Miele Complete C3

Miele Complete C3 er en af de bedste støvsugere Vis mere Miele Complete C3 er en af de bedste støvsugere

Miele har i generationer været kendt for at lave kvalitetsprodukter, ikke mindst støvsugere. Er du på udkig efter en traditionel støvsuger bliver det ikke bedre end den her. Og det er endda til en pris, hvor alle kan være med. Ifølge Miele er den blevet testet til at kunne holde i 20 år.

Støvsugeren har en kraftig motor på 890 watt. Det betyder, at den kan suge snavs til sig fra en stor radius. Med et lydniveau på 80 db er man ikke i tvivl om, at den kører, men til gengæld skal den ikke køre i så lang tid for at gøre arbejdet. Posen rummer 4,5 liter skidt, så du ikke skal skifte den hveranden dag.

“Jeg købte en Miele C3 Complete støvsuger. Den er super god og lever op til alle mine forventninger”

Ulla på Skousen.dk

“Jeg har lige købt min tredje støvsuger af denne type. (...) Det er den mest funktionelle maskine, jeg har haft.”

Clementinus på Skousen.dk

Køb tesvinderen Miele Complete C3 hos Skousen: Kun 1.595 kr. - gratis fragt

Bedste stående støvsuger: Vorwerk Kobold Pro VK200

Vorwerk er den bedste stående støvsuger Vis mere Vorwerk er den bedste stående støvsuger

Vorwerk er ikke t så kendt navn i Danmark. Det er synd, for i Tyskland går kærligheden til Vorwerk-produkter i arv fra generation til generation. Det er tysk håndværk i verdensklasse. . Støvsugeren er blevet kåret til bedst i test af forbrugermagasinet Tænk i 2017.

Mundstykket tilpasser sig automatisk til underlaget for at give den optimale sugeevne uanset om du støvsuger, klinker, tæpper eller gulve. Faktisk er mundstykket så avanceret, at det scanner gulvet 16 gange i sekundet!

Det tyske rengøringsvidunder har også et HEPA-filter, så det er et oplagt valg til astmatikere og allergikere.

“Har aldrig oplevet en bedre støvsuger”

vang5256 på Coop Shopping

Køb Vorwerk Kobold Pro VK200, kåret som testvinder af Tænk: Fra 6.295 kr. Hos Coop Shopping - fri fragt, 3 års reklamationsret og 30 dages tilfredshedsgaranti

Bedste ledningsfrie støvsuger: Dyson V11

Dyson er den bedste ledningsfrie støvsuger Vis mere Dyson er den bedste ledningsfrie støvsuger

Dyson er helt sin egen i støvsugernes verden. Det har i årevis været kendt som verdens kraftigste poseløse støvsuger og designet er belønnet med en stribe priser. V11 er en støvsuger, der kan det hele.

Enorm sugeevne i tre niveauer, du selv kan styre. 14 cykloner indfanger 99,97% af alle mikroskopiske artikler. Øverst er en skærm, hvor du kan se den aktuelle ydelse. Den overvåges 8.000 gange i sekundet.

Støvsugeren tømmes nemt ned i skraldespanden. Batteriet holder op til en time ad gangen.

Dyson V11 kan blive din for 4.890 kr. Hos Elgiganten - fri fragt

Bedste robotstøvsuger: Neato Botvac D6 Connected

Neato Botvac D6 Connected er den bedste robotstøvsuger Vis mere Neato Botvac D6 Connected er den bedste robotstøvsuger

Den her støvsuger passer sig selv. Og den adskiller sig fra andre robotstøvsugere ved at have en mærkbart større mellembørste. Det gør den især god til at støvsuge dyrehår. Du bliver holdt opdateret via en app til din smartphone, og så finder den vej via laserstyring.

“Vi er så glade for vores NEATO Botvac D6 Connected robotstøvsuger, den tager rundt over det hele, kommer over dørtrin uden problemer og tager hundens hår uden problemer. Det er så smart med No-go linerne, den kører nu udenom computer og hundens mad og vandskål.”

Kasper Madsen på Roboteksperten.dk

Køb Neato Botvac D6 Connected hos Rbotoeksperten 2.949 kr. - gratis levering