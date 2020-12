Send blomster til dem du savner - eller dem, der savner dig. Heller ikke årets sidste måned bliver helt, som vi havde håbet, men derfor kan en lille gestus sagtens skabe glæde.

Julen er hjerternes fest, og måske var der både planlagt julefrokost, juleaften med hele familien og stor nytårsfest for at fejre netop dette.

Selvom det bliver lidt anderledes at fejre jul i år, så kan du stadigvæk gøre en lille ekstra ting for dem, som behøver det.

Send en tanke og en blomst til dem du savner - og som savner dig

Til en ven, kollega, bedsteforældrene, tanten eller fætteren; blomster varmer hos alle - især når de kommer som en glædelig overraskelse. Mind hinanden om julens glæder og om at selv små overraskelser kan gøre en forskel.

Send en julekurv - måske skulle I have holdt jul sammen eller ville I bare ønske, at I havde set hinanden lidt mere i år.

Giv en julekurv og mind hinanden om, at I stadigvæk er der

Pris: Fra 399 kr.

Giv et juleeventyr - en flot buket med røde og lilla blomster, som vil pynte i ethvert julehjem.

Perfekt som en december overraskelse til den du savner og holder af

Pris: Fra 249 kr