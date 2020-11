Det er dejligt, men også dyrt at blive forældre. Tag på Black Week-udsalg i BabySam og få shoppet alt det bedste til baby, uden at budgettet sprænges.

Barnevogn, bleer, babyalarm og autostol. Det kan hurtigt løbe op, når der skal gøres klar til den lille ny. Måske er der stadig et stykke tid til, at baby melder sin ankomst, men brug Black Week til at få shoppet alt babyudstyret til lave priser. Hos BabySam er der rigtig mange penge at spare. Ikke mindst på de større investeringer som autostol og barnevogne, der naturligvis bare skal være det helt rigtige.

Hos BabySam kan du shoppe alle de populære mærker, og under Black Week får du op helt til 60% rabat på udvalgte varer. Du kan roligt gå i gang med at shoppe allerede nu. BabySam har nemlig »Black Friday-garanti«, der betyder, at prisen på udsalgsvarerne er den samme hele ugen, inklusive Black Friday.

Vi har udvalgt 7 supergode Black Week-tilbud fra BabySam:

Scandia Wonder XL barnevogn

Prisvenlig barnevogn fra Scandia med vandafvisende og åndbart yderstof og aftageligt og vaskbart inderfor. Indvendigt liggemål på 97 cm.

Før 2999 kr.

Spar 1200 kr.

NU KUN 1799 kr.

Emmaljunga Big star supreme, outdoor navy på sort outdoor S-stel

Emmaljunga Big Star Supreme barnevogn fra 2021-kollektionen. Barnevognen har S-stel med drejbare forhjul og et moderne og tidssvarende design, hvor der lagt vægt på funktionalitet og god kørekomfort.

Før 8999 kr.

Spar 2500 kr.

NU KUN 6499 kr.

Temprakon Zone Babydyne

Den temperaturregulerende dyne, Temprakon Zone, giver baby den bedste søvn. Fyldet består af 70% gåsedun/småfjer og 30% viskosefiber. Fyldets sammensætning kombineret med den særlige teknologi Temprakon Fresh-teknologi eliminerer støvmider og bakterier i dynen.

Før 1299 kr.

Spar 519,60 kr.

NU KUN 779,40 kr.

Sengetøj i økologisk bomuld

Lækkert sengetøj til baby fra FILIBABBA i 100% GOTS-certificeret

økologisk bomuld. Lækker blød musselin-kvalitet, der perfekt til. Dyne: 70 x 100

cm. Pude: 40 x 45 cm

Før 379,95 kr.

Spar 113,99

NU KUN 265,97 kr.

Aton Autostol

Autostolen til baby er en del af Cybex's prisbelønnede Aton-serie til gruppe 0+. Den har aftageligt sædeindlæg for lie-falt-position samt en 8-positions juserbar hovedstøtte med integreret seleguide. Autostolen er udstyret med en indikator, der bekræfter, når man har installeret stolen korrekt i bilen.

Før 2498 kr.

Spar 900 kr.

NU KUN 1598 kr.

Pusletaske i økologisk bomuld

Fin og praktisk pusletaske fra FILIBABBA med fire store lommer indvendigt samt to åbne lommer og én lomme med lynlås udvendigt. Tasken er god rummelig og har både skulderstrop og to hanke, der gør den nem at bære rundt på. Fås i flere farver.

Før 479,95 kr.

Spar 142,99 kr.

NU KUN 335,97 kr.

Ella Babyseng fra BeKids

Fin babyseng i enkelt, nordisk design. Hvidlakeret og med egetræsben. Bunden kan højdejusteres i tre højder i takt med, at barnet vokser.

Før 2399 kr.

Spar 719,70 kr.

NU KUN 1679,30 kr.

