Hos Bedre Nætter har de udvidet Black Friday til hele weekenden. Du kan spare op til 70% på luksussenge - hvilket giver dig rabatter på mange tusind kroner.

Skal du sove bedre i det nye år? Så skal du slå vejen forbi Bedre Nætter, der har stort udsalg på flere af deres senge.

Tilbuddene gælder kun i denne weekend. Du kan fx. spare mange penge både kontinental og elevationssenge, så du får bedre nattesøvn og komfort - og derudover pynter de også i dit soveværelse.

Tre tips til at sove bedre:

Er du træt af at tælle får? Bare rolig, der findes andre måder, hvorpå du kan sikre din nattesøvn.

1: Få en fast søvnrytme

Du kan forbedre din søvn markant, hvis du går i seng og står op på samme tidspunkt hver dag - også i weekenden. Med faste sengetider vil kroppens naturlige søvnfaser tilpasse sig, så du ikke sover så tungt på det tidspunkt, hvor du skal op. Det gør, at du er friskere, når du vågner.

2: Sørg for, at din seng ikke ødelægger din søvn

Hvis du sover i en gammel seng eller en seng, der ikke passer til dig, kan det også gå ud over søvnen. Hvis ikke sengen giver den rigtige støtte, vil du ofte vende og dreje dig mere. Det kan gøre, at din søvn bliver mere overfladisk

3: Sover du i de rigtige omgivelser?

Lys, larm og forkert temperatur er store syndere, når det komme til dårlig nattesøvn. Vores hjerne producerer det vigtige søvnhormon melatonin, der hjælper os med at sove godt om natten.

Mayan kontinentalseng

Spar: 16.000 kr!

Sirius elevationsseng

Spar: 15.500 kr!

Haven Natural kontinentalseng inkl. sengegavl

Spar: 23.999 kr.