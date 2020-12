Det er blevet ultrapopulært at gå i køkkenet, og lækkert gear til madlavningen vil fylde godt op under de danske juletræer i år. Her 10 bud på årets gavehit til madelskeren. Slå til nu – der er store julerabatter på alt fra køkkenmaskiner til knivsæt og lækre forklæder.

Madprogrammer som »Den store Bagedyst« og »Masterchef« storhitter hos danskerne i disse år, og under coronaen har interessen for madlavning og bagning kun fået yderligere et hak opad. Hos Danmarks største isenkramkæde, Imerco, er salget af bageudstyr steget med 50 procent i forhold til november sidste år.

Salget af kaffemaskiner steg med hele 89 procent sammenlignet med tal fra sidste år. Og der er også blevet skruet op for borddækningen. Isenkramkæden melder nemlig om en stigning i salget af julestel på 24 procent.

Her er 10 julegaveideer, som helt sikkert vil glæde alle dem, som elsker at kokkerere, eller som bare gerne vil omgive sig med lækre ting i køkkenet.

Zwilling Four Star Knivsæt inkl. magnetliste 5 dele

Før: 2.258 kr.

Pris: 1.099 kr.

Håndlavet Norvik-forklæde i læder

Før: 999 kr.

Pris: 729 kr.

Le Creuset Salt- og peberkværnsæt 21 cm Volcanic

Pris: 489 kr.

Lékué kagesæt (bagemåtte, dejskraber, dekorationspen med to tyller)

Pris: 289 kr.

Bamix 200 Proffesional Daily Sort

Før: 1.534 kr.

Pris: 1.249 kr.

Zwilling Grillbestik i 12 dele. RF 18/10 i trækasse

Før: 716 kr.

Pris: 359 kr.

Køkkenmaskine 3-i-1 med blender, kødhakker og røremaskine 1900 watt

Fås også i farverne rød og sølv.

Før: 2.995 kr.

Pris: 1.299 kr.

Mirakel optøningsplade til kød, fisk og andre madvarer

Før: 299 kr.

Pris: 129 kr.

Rund Staub-gryde 24 cm 4,8 liter Bordeaux

Før: 999 kr.

Pris: 899 kr.

AMT stegepande 28 cm

Før: 1.112 kr.

Pris: 729 kr.

