Mere end 13 millioner bekræftede tilfælde, 268.000 dødsfald og et smittetryk, der i øjeblikket er på et rekordhøjt niveau.

USA er det land i verden, der er hårdest ramt af coronavirussen.

Men YouTube-stjernen Jake Paul, der har over 20 millioner abonnenter, sår alligevel tvivl ved sygdommen:

»Corona-smitten er på under én procent, og jeg tror, at virussen er et fupnummer,« siger han i et interview med Daily Beast.

På trods af ordvalget, så benægter youtuberen ikke, at sygdommen eksisterer. Hans tvivl er mere vægtet på, om virussen reelt set er særligt farlig, og hvordan den skal håndteres fra politisk side. Faktisk tror han, at den amerikanske regering skjuler noget for befolkningen:

»Hele nationen er lukket ned på trods af, at kun én procent er i risikogruppen. Det giver ikke mening. Der ligger noget bag, som regeringen ikke fortæller os, og det stinker, fordi så mange børns liv er påvirket af det her, fordi vi er bekymrede for, om den lille brøkdel af befolkningen dør. Jeg vil ikke have, at de mennesker dør, men det er en del af livet. Og den slags sker.«

Jake Paul påstår i interviewet, at dødsraten ved coronavirussen er den samme som ved almindelig influenza, og så tror han også, at der allerede er en vaccine.

Af samme årsager har han ikke været særligt påpasselig hvad angår egen adfærd. Han har ad flere omgange været vært for større fester, hvor der ikke er blevet brugt mundbind eller taget højde for corona-risikoen.

Det har givet ham en del negativ omtale i medierne. Men det giver den 23-årige internetstjerne ikke meget for:

»Jeg tror, at medierne vil male billeder af mennesker på præcis den måde, som de ønsker at gøre. Du ved aldrig, hvordan en person er i virkeligheden, hvis man udelukkende baserer det på baggrund af, hvad der står i en artikel.«

Jake Paul skal lørdag i bokseringen mod NBA-veteranen Nate Robinson. Sidste år var det Jakes storebror, Logan Paul, der tabte en boksekamp til KSI, i en begivenhed, der blev kaldt en af de største i YouTubes historie.