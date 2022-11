Lyt til artiklen

Yahya Hassan ville 'have været rasende', hvis han vidste, at Aarhus Kommune foreslår at lukke Hasle Bibliotek.

Det fortæller den afdøde digters mor, Hanan Adwan, der selv har været frivillig i biblioteket og kulturhuset siden 2015.

»De penge, som kommunen vil spare, er meget lidt i forhold til de følgevirkninger, det vil få. Hvis de unge i området ikke kommer i kulturhuset og biblioteket – hvis de ikke kan mødes her og hænge ud, få lektiehjælp, spille musik og alt muligt andet – så er jeg bange for, de bruger tiden på hash, våben og kriminalitet i stedet,« siger Hanan Adwan til TV 2 Østjylland.

Hun fortæller, at hendes berømte søn selv holdt af at komme på biblioteket for at læse avis, og at hendes andre børn brugte stedet til blandt andet lektiehjælp.

Yahya Hassans interesse for litteraturen blev vakt i ungdomsårene, og som 18-årig udgav han sin første digtsamling, 'Yahya Hassan', som fik anmelderne til at kalde ham sin generations største digter.

Yahya Hassan levede et turbulent liv i kølvandet på udgivelsen af den islamkritiske digtsamling, som gav ham mange fjender i miljøet, og han nåede at afsone en fængselsdom og var indlagt på psykiatrisk hospital, inden han døde som blot 24-årig.

Ifølge TV 2 Østjylland vil Aarhus Kommune spare 1,5 millioner på at lukke Hasle Bibliotek.

Aarhus Kommune oplyser selv, at biblioteket bruges af mange af området beboere til 'hjælp til at gebærde sig i det danske samfund – herunder at kunne få hjælp til at forstå breve fra myndigheder og skrive mails'. Og ifølge Hanan Adwan er biblioteket da også andet og mere end et sted, man låner bøger.

Hun oplever selv, at generationen styrkes, når man kommer i bygningen, fordi Danmark kan være et lukket land, hvor man ikke taler så meget med hinanden.

Med lukningen af Hasle Bibliotek vil Aarhus Kommune i stedet fokusere på, at beboerne benytter de lignende tilbud på Gellerup Bibliotek.