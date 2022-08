Lyt til artiklen

»Jeg havde tænkt, jeg skulle have en stille og rolig første arbejdsdag og læse alle mine mails.«

Sådan fortæller færdselsbetjenten Vlado Lentz, der er kendt fra 'Politijagt', til B.T. tilføjer: »Men man ved jo aldrig, hvordan tingene udvikler sig i det her job.«

I en video på sin Instagram-profil fortæller han nemlig, at opstarten efter ferien skulle vise sig at blive noget mere begivenhedsrig, end han havde forestillet sig den.

Arbejdsdagen blev nemlig noget mere hektisk end først forventet og indebar blandt andet to færdselsuheld – et af dem med dødelig udgang.

Og den slags er som bekendt – desværre – ikke en usædvanlig del af et job som Vlados.

»Man bliver vel aldrig helt hærdet i at komme ud, når folk er kommet til skade. Men det bliver selvfølgelig en opgave, man har prøvet før,« forklarer han og tilføjer:

»Det er jo vigtigt at forholde sig til, at man skal løse den opgave og så skal man videre. Man skal jo ikke involvere sig personligt i alt, for der kommer jo lignende opgaver i fremtiden også.«

Derfor er det også nødvendigt, at man tillærer sig at holde en professionel distance, selvom det af og til er lettere sagt end gjort.

»Selvfølgelig kan det være svært. Hvis folk er følelsesmæssigt påvirkede på den ene eller den anden måde, så bliver man selvfølgelig også selv påvirket af det. Men man er stadig nødt til at løse opgaven professionelt,« fortæller Vlado Lentz.

Han kan da også opleve at stå tilbage med stor ærgrelse efter en opgave, hvis et uheld kunne være undgået med ganske simpel fornuft.

»Der har da været færdselsuheld, hvor man synes, det er meningsløst og åndssvagt, at folk kommer til skade og mister livet, fordi nogen skal lave noget, de godt ved, de ikke må,« fortæller han og fortsætter:

»Til sidst ved man, at der sker sådan nogle ting og at mennesker nogle gange reagerer uhensigtsmæssigt i trafikken, som af og til udløser konsekvenser i form af uheld.«

For Vlado er det dog vigtigt, at de voldsomme episoder, han bliver vidne til, ikke kommer med hjem i privaten, når arbejdsdagen lakker mod enden.

»Man er nødt til at have en professionel tilgang og sige: 'Hvis man har gjort, hvad man kan, så kan man ikke gøre mere' – vi er jo ikke herre over, hvad der sker.«