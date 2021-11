Mens mange mærkede coronakrisen kradse, så har de fleste danske milliardærer haft en anderledes optur.

Danmarks rigeste har forøget deres formuer med vanvittige 205 milliarder. Det viser en ny liste over Danmarks 100 rigeste, som Økonomisk Ugebrev har lavet.

Øverst på årets listen troner den Billund-basserede familien Kirk Kristiansen, der ejer legetøjsimperiet LEGO, med en formue opgjort til hele 322 milliarder kroner. Det er en forøgelse på hele 66 milliarder kroner i forhold til listen fra 2020.

Familien har i årevis toppet den danske rigmandsliste, da Lego-ejer Kjeld Kirk Kristiansen, hans kone Camilla samt deres tre voksne børn, Sofie Kirk Kristiansen, Thomas Kirk Kristiansen og Agnete Kirk Thinggaard i fællesskab ejer LEGO.

Thomas Kirk Kristiansen med sin far, Kjeld Kirk Kristiansen. Foto: Lego/ Kirkbi Vis mere Thomas Kirk Kristiansen med sin far, Kjeld Kirk Kristiansen. Foto: Lego/ Kirkbi

Legofamilien bliver efterfulgt af den jyske tøjkøbmand, Anders Holch Povlsen, der også har haft et vildt år.

Hans pengetank er svulmet med hele 89 milliarder kroner, så hans formue nu er opgjort til 135 milliarder kroner. Dermed er han også listens rigeste enkeltperson.

Ifølge Morten W. Langer, der er chefredaktør for Økonomisk Ugebrev, er det ikke overraskende, at det er detailhandlen, der virkelig har klaret sig godt.

»De har haft total medvind på motorvejen. De har øget deres omsætning, deres salg og deres overskud,« siger han og forklarer, at det blandt andet er en effekt af corona, der har holdt mange hjemme, så folk har brugt deres penge på en anden måde, end de ellers ville have gjort.

Anders Holch Povlsen og hans tøjimperie Bestseller har forøget formuen markant. Foto: Henning Bagger Vis mere Anders Holch Povlsen og hans tøjimperie Bestseller har forøget formuen markant. Foto: Henning Bagger

»Når folk køber dyre bøffer og dyr vin i stedet for at gå på restaurant, så er det klart, at supermarkedskæderne klarer sig supergodt.«

Holch-Povlsens formueforøgelse sender sidste års nummer to, familien Louis-Hansen, der står bag Coloplast, ned på en tredjeplads.

På de næste pladser kommer den afdøde dynekonge Lars Larsens familie, Danfoss-ejerne familien Clausen samt fynske Torben Østergaard Nielsen, der med Selfinvest har tjent milliarder på blandt andet at sælge flybrændstof. Sidstnævnte tog sidste år et massivt hop op til listens nummer seks, og den plads holder han altså stadigvæk.

Ifølge Morten W. Langer har ejerne af landets byggemarkeder og for eksempel forretninger med biltilbehør også haft kronede dage.

Torben Østergaard-Nielsen har formået at holde fast i placeringen som Danmarks sjette rigeste mand. Her ses han med sine døtre. Foto: USTC/Presse Vis mere Torben Østergaard-Nielsen har formået at holde fast i placeringen som Danmarks sjette rigeste mand. Her ses han med sine døtre. Foto: USTC/Presse

Det betyder blandt andet, at rigmanden Bent Jensen, der ejer T. Hansen, har fået comeback på listen. Tilbage i 2019 var han med i det gode selskab med en formue på 1,5 milliarder kroner, der rakte til 86. pladsen, mens han i 2020 fik en så dårlig indtjening, at han røg ud i kulden.

Men corona har altså været så gunstig for ham, at hans formue nu er øget til 2,6 milliarder kroner, hvilket rækker til en 72. plads.

»De har øget salget markant. Og det er hele denne bølge med bolig, hus, have – hele ‘gør- det-selv’- folket, der bygger, maler og renoverer og ordner have og køber cykler og får sig en naturoplevelse i stedet for at tage til Mallorca. Der har jo været en helt anden fokus på de der ting, fordi folk har ændret adfærd,« siger Langer.

Du kan se hele listen hos Økonomisk Ugebrev.