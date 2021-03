Skuespiller og 'Vild med dans'-deltager Albert Rosin Harson har fået sig et nyt job.

Han er nemlig blevet headhuntet til at være model for Scoop Models – samme sted som prins Nikolai har fået gang i modelkarrieren.

»Det hele startede med, at Bente Lundquist (indehaver af modelbureauet, red.) skrev til mig på Instagram og spurgte, om jeg ville være med til et uforpligtende møde,« fortæller Albert Rosin til B.T. og fortsætter:

»Vi snakkede sammen i et stykke tid, og de var rigtig søde. Så nu prøver vi og ser, hvad der sker.«

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Albert Rosin Harson (@albertrharson)

Selvom henvendelsen kom ud af det blå for den 18-årige skuespiller, så er det noget, han har gået og tænkt på kunne være fedt at prøve.

»Jeg har tænkt før, at hvis nogen spurgte mig, om jeg havde lyst at være model, så ville jeg sige ja og springe ud i det hele med åbne arme.«

Albert Rosin er dog heller ikke helt på udebane, selvom han ikke er gået ordentligt i gang med den store modelkarriere.

For ifølge ham selv kan han både trække på sin skuespillerkarriere og sin kortvarige dansesucces, når han skal på fotoshoots.

»Jeg ikke prøvet decideret fotoshoots før. Så det bliver sjovt at sammenligne det med 'Vild med dans', hvor man skal stå stolt og smile ad sin dansepartner. Hvor man her skal have et rigtigt modelansigt på,« fortæller Albert Rosin og fortsætter med at fortælle, at han ikke ved, hvor meget modeljobbet kommer til at fylde i hans hverdag.

»Jeg har ikke gjort sig så mange tanker om, hvorvidt det er noget, der kommer til at fylde meget i mit liv, men det bliver spændende.«

Selvom modeljobbet måske ikke kommer til at fylde det store, så er han blevet hyret af et sted, som har andre store navne, man kan samarbejde med – heriblandt prins Nikolai.

»Jeg har ikke mødt ham, så jeg kan ikke sige så meget om det, men det kunne være sjovt at prøve.«

epa07199528 Prince Nikolai of Denmark presents creations from the Dior Men Pre-Fall 2019 collection by British fashion designer Kim Jones in Tokyo, Japan, 30 November 2018. EPA/FRANCK ROBICHON Foto: FRANCK ROBICHON Vis mere epa07199528 Prince Nikolai of Denmark presents creations from the Dior Men Pre-Fall 2019 collection by British fashion designer Kim Jones in Tokyo, Japan, 30 November 2018. EPA/FRANCK ROBICHON Foto: FRANCK ROBICHON

Albert Rosin Harsson, der blandt andet har været med i krimiserien 'Sommerdahl' og i julekalenderen 'Tinka og Kongespillet', har også andre ting på programmet – men ikke noget, han kan afsløre endnu.

»Jeg har nogle spændende projekter, som ligger og venter. Det er helt klart noget, man kan glæde sig til at se.«