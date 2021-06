Soulsangerinden Amy Winehouse blev fundet død i sin bolig en julidag i 2011.

10 år efter den talentfulde sangerinde Amy Winehouse på tragisk vis døde afslører hendes bedste ven nu, at de havde et stort skænderi kort inden hendes død.

Det siger han i det britiske tv-show 'This Morning'.

Årsagen til skænderiet var den selvsamme årsag til hendes tidlige død. Alkohol.

Bedstevennen, Tylor James, siger i det britiske tv-showet, at nogle breve fra lægen var årsagen til det kæmpe skænderi. De to var udover bedste venner også roomies.

»Jeg havde et kæmpeskænderi med hende, fordi der lå breve fra lægen, der skrev, at hvis hun fortsatte med at drikke, ville hun dø,« forklarer Tylor om sin talentfulde veninde.

Han siger ydermere i tv-showet, at Amy Winehouse ikke rørte stoffer de sidste tre år sit liv. Noget der eller er blevet spekuleret livligt i efter sangerindens død.

Klippene fra morgenshowet viser, at det stadigvæk er en tydelig berørt Tylor James, der ikke har set sin bedste veninde i snart 10 år.

Han husker stadigvæk dagen, hvor han kom hjem til deres fælles hus, og hvor han blev mødt af en holdende ambulance foran hjemmet og en paramediciner i entreen.

Dagen, der skulle vise sig, at blive den sidste dag han så sin bedste veninde.

Det var den 23 juli 2011, at Amy Winehouse blev fundet død i sin seng i en alder af bare 27 år.

Hun blev verdenskendt for nummeret 'Rehab' og for sit hårde liv, der bød på store mængder af alkohol og stoffer.

(FILES) A picture taken on July 23, 2009 shows British singer Amy Winehouse during a break in her trial outside Westminster Magistrates Court in London. Presented out of competition at Cannes Film Festival 2015, the documentary about the singer will be released in theaters on July 8, 2015, portraying the tragic journey of her 27 years. She died in 2011. AFP PHOTO/Ben Stansall Foto: BEN STANSALL Vis mere (FILES) A picture taken on July 23, 2009 shows British singer Amy Winehouse during a break in her trial outside Westminster Magistrates Court in London. Presented out of competition at Cannes Film Festival 2015, the documentary about the singer will be released in theaters on July 8, 2015, portraying the tragic journey of her 27 years. She died in 2011. AFP PHOTO/Ben Stansall Foto: BEN STANSALL

I 2007 vandt hun en 'Brit Award' for bedste kvindelige britiske sanger, og i 2008 løb hun af med ikke færre end fem amerikanske Grammy-priser – heriblandt prisen for årets bedste nye kunstner, årets sang og årets indspilning.



Med sin alt for tidlige død indlemmes Amy Winehouse i det, der er blevet kaldt Club 27, bestående af indflydelsesrige rockmusikere, der er døde i en alder af blot 27 år.

Få år efter Amy Winehouse' død udkom en dokumentar om sangerinden, der inkluderede hidtil usete klip af verdensstjernen. Dokumentaren høstede store roser af anmeldere verden over og blev både kaldt for 'fascinerende' og et 'mesterværk'.