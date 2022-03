»Jeg har fået af vide, at han ikke har vist nogle tegn på anger i fængslet. Det her er en mand, der har mistet sit hjem, sin kone, sine børn, sit job, sit ry.«

Ordene kommer fra 47-årige Ruth Dodsworth, en kendt, britisk vejrvært på ITV, til Daily Mail.

Manden, hun frygter, er Jonathan Wignall, hendes eksmand, som for et siden blev dømt til tre års fængsel for de psykiske og fysiske overgreb, han havde udsat hende for.

Og listen er lang.

Hver dag ringede han dusinvis af gange og krævede at vide, hvor hun var, og hvem hun var sammen med. Han mødte op de steder, hvor hun optog og krævede, at hun spiste frokost sammen med ham i bilen.

Derhjemme krævede han adgang til hendes telefon, hvor han slettede kontakter, han ikke brød sig om. Han så på, når hun gik på toilettet og i bad for at sikre sig, at hun ikke brugte sin telefon der, og når hun sov, brugte han hendes finger til at læse hendes telefon op.

Han satte sågar en sporingsenhed på vejrværtens bil.

Når han drak sig fuld, blev han voldelig, og hun måtte flere gange barrikadere sig på badeværelset med deres to børn. I 2016 brækkede han flere af hendes ribben.

Det var de to børn, der i 2019 ringede til hende. De fortalte, at deres far, Jonathan Wignall, var plakatfuld og ville slå hende ihjel, hvis hun kom hjem.

Hun overnattede i stedet hos en ven. Jonathan Wignall var rasende og ringede mere end 150 gange til hende. Næste morgen kontaktede hun politiet.

Men selvom hendes eksmand fik tre års fængsel, er han allerede nu på vej til at blive prøveløsladt.

Og udsigten til, at han snart er på fri fod, skræmmer vejrværten, selvom hun har et tilhold mod eksmanden.

»Det er bare et stykke papir. Hvis nogen er opsat på hævn og ødelæggelse, vil det så virkelig stoppe dem?« spørger hun.

»Igennem alt det her har han aldrig accepteret, at hans opførsel var forkert. Da han blev arresteret, sagde han: 'Hvordan kan det være overgreb? Hun er min kone.«

Ruth Dodsworth har ikke mulighed for at flytte, for Jonathan Wignall efterlod hende med en stor gæld, efter hans forretninger begyndte at gå skævt. Det var også der, hans overgreb mod hende begyndte at eskalere.

Derfor er hun i gang med at sikre sit hjem – med politiets hjælp.

Her var der oplagte ting, hun skulle være opmærksom på, som de gamle vinduer, der måske skulle skiftes og dermed gøre det sværere at komme ind, og så selvfølgelig at have et godt alarmsystem.

»Men det var mange små ting, jeg ikke havde tænkt over. De påpegede stengærdet og alle de store sten i det. Kunne de bruges som våben?«

»Det var det samme med spaderne. Skulle de have lov til at stå op ad muren? Det her er min virkelighed nu, jeg er nødt til at tænke sådan.«

Ruth Dodsworth er siden blevet gift igen, men frygten for eksmanden sidder i den grad stadig i hende.

»Et nyt kapitel er lige begyndt for mig. Hans dom er måske ovre, men det er min ikke, for jeg skal altid kigge mig over skulderen.«