Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mette Frederiksen kunne onsdag fortælle danskerne, at et nyt folketingsvalg er på vej.

Danskerne skal sætte deres kryds 1. november, og derfor har B.T. talt med en række kendte danskere om, hvor de vil sætte deres kryds, og hvad der betyder noget for dem i den kommende valgkamp.

Tv-personlighed Lisbeth Østergaard

Influencer og tidligere tv-vært Lisbeth Østergaard har ikke besluttet sig for, hvor hendes kryds lander. Men hun ved, hvilke emner der er vigtigst for hende.

»Sundhed, både mentalt og fysisk, står meget højt på min liste. Sænk afgiften på det sunde – væk med moms på undervisning – og tjen det ind igen ved afgifter på det, der slår os ihjel i sidste ende og koster samfundet milliarder af kroner: alkohol, tobak, sukker og alt andet usundt.«

Lisbeth Østergaard ved godt, hvilke emner der er vigtige for hende under valgkampen. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Lisbeth Østergaard ved godt, hvilke emner der er vigtige for hende under valgkampen. Foto: Bax Lindhardt

Erhvervsmand Asger Aamund

»Jeg håber, at valgkampen kommer til at handle om, hvem der har ansvaret for den energikrise, vi står i, hvor vi skal afhænge af grøn energi uden at have nok af den, så befolkningen ikke har et alternativ med billig og fossil energi. Det er en skandale, at politikere kan tænke så kortsigtet, så jeg har i hvert fald ikke lyst til at stemme på et parti, der var med til at føre det igennem.«

»Så jeg tænker, jeg helst vil stemme på Nye Borgerlige. De er et liberalt, borgerligt parti med en liberal vækstpolitik, og som vil bevare dansk kultur og danske værdier.«

Komiker Brian Mørk

Satirikeren ved endnu ikke, hvor krydset skal sættes, men han er helt sikker på, at det ikke bliver på fløjene.

»Jeg ved det ikke endnu. Men jeg ved, at jeg kommer til at holde mig langt væk fra fløjene.«

Standup komiker Brian Mørk. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Standup komiker Brian Mørk. Foto: Søren Bidstrup

'Årgang 0'-deltager Rachel Ellebye

'Årgang 0'-stjernen er stadig i tvivl, men har tjek på, hvilke mærkesager der betyder noget.

»P.t. er jeg meget i tvivl om, hvad jeg skal stemme. Min stemme kommer til at lande ved en kandidat eller et parti, som vil kæmpe for bedre forhold i psykiatrien og have stærkt fokus på miljø og klima. Samtidig er jeg selv studerende på en humanistisk uddannelse, hvorfor det er vigtigt for mig, at regeringens forslag om nedskæringer skal ophøre.«

»Desuden kommer jeg for første gang til at skulle stemme fra udlandet, da jeg lige nu befinder mig på studieophold i Spanien.«

Ved du allerede, hvad du vil stemme til det kommende folketingsvalg?

Krigsfotograf Jan Grarup

»For mig er det vigtigste den internationale solidaritet – med henblik på krigen i Ukraine og hvordan den solidaritet også påvirker vores økonomi med hensyn til inflation og så videre. Samtidig er jeg stolt over vores demokrati og vores mulighed for at sammensætte det folketing, som vi finder rigtigt. Det er langtfra alle forundt at have de demokratiske rettigheder eller muligheder.«

Tidligere tv-vært Line Baun Danielsen

Den tidligere tv-vært ønsker ikke at oplyse, hvad hun stemmer, men der er da visse emner, der betyder noget for hende.

»Som selvstændig og boligejer ser jeg frem til valget,« forklarer hun kort.

Radiovært Dan Rachlin

»Det er vigtigt for mig, at politikerne taler om visioner, tanker og drømme, som strækker sig længere end en valgperiode. At jeg har fornemmelsen af, at der er ideer og planer for den næste generation og vores børn og børnebørn. Herunder fremtidens energimuligheder og miljøet. Jeg stemmer blåt, måske lilla.«

Kunstner Kristian von Hornsleth

»Jeg sætter mit kryds på dem, som elsker demokratiet. Dem, som ser styrken i uenighedens inklusive kompromis. Dem, som tænker, at et lands succes måles i, hvordan vi behandler vores svageste. Dem, som mener, at det er kulturens uendelige idérigdom, der er motor for økonomien. Dem, som har hundredårsplaner for miljøet og dyrelivet.«

Kjoledesigner Lasse Spangenberg

»Jeg ved endnu ikke, hvor mit kryds skal sættes. Et sted for dem, der kæmper for de selvstændige og ikke sætter vores økonomi på spil. Nogen, der husker på, hvordan vi p.t. knokler, betaler og lider.«