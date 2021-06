Balladen på Valdemars Slot

Valdemars Slot, der i 12 generationer har tilhørt den adelige familie Iuel, er i overhængende fare for at ryge ud af familien, efter at selskabet bag slottet er blevet sendt til tvangsopløsning.



Det sker, fordi Caroline Fleming har nægtet at underskrive det seneste regnskab for selskabet Valdemars Gods A/S.

Hun har ifølge Berlingske mistet tilliden til sin søster og udtrykt bekymring for, at Louise Iuel Albinus og hendes mand, Nikolaj Albinus, skulle have brugt af slottets midler til private formål.

Regnskabet blev efterfølgende gennemgået påny og viste efterfølgende, at Louise Iuel Albinus havde taget et mindre lån fra Valdemars Slot, hvilket var i strid med selskabsloven. Derudover blev der ikke fundet andre beviser på, at Louise Iuel Albinus eller hendes mand havde brugt selskabets penge til privatforbrug.

Derefter fik Louise og Nikolaj Albinus, ifølge Berlingske, lavet et nyt regnskab, men også det fandt den tidligere baronesse misvisende, hvilket resulterede i, at der ikke blev afleveret et regnskab til tiden.

Valdemars Slot er efterfølgende blevet sendt til tvangsopløsning.

Bliver de to søstre ikke snart enige om et regnskab med likvidator, kan det ende med en tvangsoløsning eller konkurs, hvorefter Valdemars Slot vil blive solgt til højestbydende.