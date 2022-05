Én enkelt billet koster omkring 200.000 kroner, og skal du have et helt bord, skal du hive halvanden millioner kroner op af lommen. Dertil kommer en passende kjole, som hurtigt koster en formue.

Mandag løb årets vildeste rigmandsfest af stablen i New York. De rige og kendte stod i kø for at få en invitation til Met Gala, men det er en lukket fest kun for de særligt udvalgte. Og det er forbudt at afsløre, hvad der sker bag de lukkede døre.

Men hvad handler hele postyret om?

Udefra set er det som et kæmpe modeshow. Den ene superkendis ankommer efter den anden, og den ene kjole er mere ekstravagant end den næste. Kjolerne er kæmpestore. Og jo vildere, desto bedre.

Kylie Jenner og Khloe Kardashian. Foto: ANGELA WEISS

Det gælder om at skille sig ud, som da Kim Kardashian sidste år troppede op i en kjole, der dækkede hele hendes ansigt.

Ifølge B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, er det såkaldte Met Gala, der er det årlige prestigefyldte velgørenhedsbal til støtte for Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute, ikke bare et almindeligt velgørenhedsarrangement.

»Det er nærmest umuligt at komme ind, da det er helt vildt dyrt, og de kendte flyver ind fra hele verden, hvis de får lov at komme med.«

»Det er en meget vigtig begivenhed, for hvis du er med der, så er du virkelig noget. Det er absolut eliten af eliten,« siger han.

Blake Lively og Ryan Reynolds var værter. Foto: ANGELA WEISS

Den prestigefyldte begivenhed begyndte i 1948, da publicisten Eleanor Lambert ville opmuntre landets rige til at donere mere til velgørenhed.

Siden udviklede det sig mere og mere i retning af en kendisfest op gennem 1970erne og 1980erne, og da Vogues efterhånden legendariske redaktør Anna Wintour tog over i midt-1990erne, blev fokus på modedelen skærpet voldsomt.

»Hun er jo den ukronede dronning af modeverdenen. Det er hende, der vælger, hvem der kommer, hvilke designere der får lov at lave kjolerne, og generelt viser det, at hun er en dronning, der hviler over hele Met Gala,« forklarer Illeborg.

Wintour var da også med mandag aften som æresmedlem, ligesom det var tilfældet for den amerikanske modeskaber Tom Ford og Instagrams direktør, Adam Mosseri. Men selve værtskabet stod fire skuespillere for, nemlig kendisparret Blake Lively og Ryan Reynolds samt Regina King og Lin Manuel Miranda.

Anna Wintour var inviteret som æresmedlem. Foto: ANDREW KELLY

»Det er modefolkene og Hollywood-folkene, det er instruktørerne og de kæmpe store popstjerner, der kommer. Det har fået et præg af American royalty,« siger Illeborg.

Men Met Gala er også kendt for de mange milliardærer og sportsfolk – heriblandt Caroline Wozniacki, der også er blandt de normalt 600-700 gæster til den lukkede fest. De seneste to år har antallet dog været skærpet til 400.

»Nogle af USAs allerrigeste er der også. Og af og til ser man også nogle af dem fra Silicon Valley,« siger Illeborg og forklarer, at den amerikanske rigmandsfest skiller sig ud fra det, man ville se i Europa. Den europæiske overklasse er nemlig en anden:

»Der er ikke på samme måde blåt blod i USA. I Europa ville du se kongehusene repræsenteret ved sådan en fest, men det gør man ikke i samme grad i USA. Her er det underholdningsindustrien og milliardærerne,« forklarer han.

Caroline Wozniacki var med med sin mand, David Lee. Foto: ANDREW KELLY

Blandt de forretningsfolk, der tidligere flere gange har gæstet arrangementet, kan nævnes USAs tidligere præsident Donald Trump samt New Yorks forhenværende borgmester, milliardæren Michael Bloomberg.

Og en sådan formue er også nødvendig, hvis man skal have råd til billetterne, som ifølge Daily Mail løber op i 250.000 kroner for en enkelt billet, mens et bord koster mellem 200.000 og 300.000 dollar, svarende til mellem 1,4 og to millioner kroner.

Dertil kommer, at en passende kjole ifølge modemagasinerne hurtigt kan løbe op i over 100.000 kroner.

Ifølge Fox Business betaler de superkendte dog næppe selv for deres billetter, da det ofte er forskellige virksomheder, der sponserer deres billetter eller køber hele borde.

Nygifte Brooklyn Beckham havde sin kone Nicola Peltz Beckham med. Foto: ANDREW KELLY

Men hvad alle de rige og kendte laver bag de lukkede døre, er en velbevaret hemmelighed.

Ifølge Vogue er der en regel om, at gæster ikke må bruge deres telefoner eller lægge klip eller billeder fra arrangementet ud på de sociale medier.

Indimellem slipper lidt dog ud, som da Kendall Jenner ved sidste års fest, der grundet coronapandemien foregik i september, gav sine brugere på de sociale medier et lille kig ind i den forjættede verden.

Det vides dog, at er der normalt er en stor stjerne, som står for den musikalske underholdning, som for eksempel Rihanna eller Justin Bieber. Dertil kommer, at gæsterne altid ser nærmere på stedets udstilling, før de sætter sig ned til middagen.

Sidste år blev der ved Met Gala indsamlet 16,4 millioner dollar til Met’s Costume Institute. Pengene bliver brugt af museets kostumeinstitut til at lave blandt andet udstillinger.