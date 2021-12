I Indien bor universets smukkeste kvinde.

Det blev nemlig Miss India, den 21-årige Bollywood-skuespiller Harnaaz Sandhu, der mandag blev kåret som Miss Universe 2021.

Skønhedskonkurrencen blev afholdt for 70. gang i byen Eilat i Israel tidlig mandag morgen lokal tid, så det passede med bedste sendetid om aftenen søndag i USA, hvor skønhedskonkurrencen blev sendt på tv-kanalen Fox.

Det var den amerikanske tv-vært Steve Harvey, der igen var vært på kåringen, der på traditionel vis bød de deltagende kvinder på en fremvisning af nationale klædedragter, derefter badetøj og besvarelsen af en række spørgsmål.

Her mødte Steve Harvey ikke mindst kritik for at bede den kommende indiske vinder om at lave dyrelyde, hvortil hun tydeligt chokeret gav sig til at mjave, mens andre af de deltagende kvinder fik spørgsmål af tungere karakter.

Det skriver The Independent.

Harnaaz Sandhu har da også talent for mere end dyrelyde, hvilket flere rasende sociale mediebrugere påpegede.

Ud over at være succesfuld Bollywood-skuespiller er hun nemlig kvinderetsfortaler og hjælper blandt andet sin gynækologuddannede mor med at sprede opmærksomhed omkring vigtigheden af kvinders hygiejne.

Miss Indien Harnaaz Sandhu blev kåret som Miss Universe søndag i Israel. Foto: RONEN ZVULUN Vis mere Miss Indien Harnaaz Sandhu blev kåret som Miss Universe søndag i Israel. Foto: RONEN ZVULUN

Efter spørgsmålene, der altså blandt andet bød på kattelyde, skulle top-10 ud af de i alt 80 deltagende kvinder gå catwalk i aftenkjoler i guld, sølv eller bronze.

Til sidst var kun tre Miss Universe-finalister tilbage: Miss Paraguay, Nadia Ferreira, Miss Sydafrika, Lalela Mswane, og Miss Indien, Harnaaz Sandhu.

Og her var det som bekendt sidstnævnte, der løb med den prestigefyldte titel som årets smukkeste kvinde i universet, hvilket resulterede i hendes første catwalk som vinder.

Det har ellers været en skandaleombrust omgang af Miss Universe i 2021.

Både grundet coronasituationen, der fik aflyst den internationale publikumsdeltagelse i skønhedskonkurrencen, men heldigvis ikke de internationale deltageres, da de allerede befandt sig i Israel for at forberede sig til konkurrencen, da landet blev lukket for turister.

Men også grundet afholdelsen i netop Israel mødte skønhedskonkurrencen problemer.

En palæstinensisk bevægelse havde nemlig opfordret flere af deltagerne til at boykotte skønhedskonkurrencen som en protest mod den israelske behandling af Palæstina.

Det var dog kun ét af deltagerlandene, der ikke sendte en repræsentant – nemlig Malaysia, der dog satte coronasituationen som grundlag for udeblivelsen.

Den sydafrikanske regering meddelte dog, at de ikke støttede deres repræsentant, finalisten Lalela Mswane, i hendes deltagelse.

Forklaringen på, at Israel skulle afholde Miss Universe, blev dog ifølge Sara Salansky fra landets turismeministerium truffet tidligere i år, fordi Israel havde haft succes med at coronavaccinere befolkningen.