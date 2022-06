Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Tidligere udenrigsminister og forhenværende formand for Venstre, Uffe Ellemann-Jensen, er død.

Det oplyser Venstre.

Jakob Ellemann-Jensen skriver i et opslag på Facebook, at hans far sov stille ind natten til søndag omgivet af sine nærmeste.

»Jeg savner ham allerede helt forfærdeligt. Vi ringede tit sammen. Vi havde en evig samtale kørende om både stort og småt. Fra store overvejelser om politik og verdens indretning til alle de små ting, som hverdagen er fuld af. Vi kunne være alvorlige. Vi kunne grine. Vi kunne det hele. Især grine,« skriver sønnen og nuværende formand for Venstre, Jakob Ellemann-Jensen.

»Min far blandede sig ikke. Men han kom altid med råd, når han blev spurgt. Jeg lyttede altid, og nogle gange har jeg også fulgt dem. Og han var forstående, når jeg ikke gjorde,« skriver han videre.

Uffe Ellemann-Jensen blev 80 år gammel og sov stille ind efter længere tids sygdom.

Sidste år fortalte han til Kristeligt Dagblad, at en gammel kræftsygdom igen var begyndt at vise sig.

Mandag blev han indlagt på Rigshospitalet, og hans søn og nuværende Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen forlod torsdag Folkemødet på Bornholm for at være sammen med sin far.

Det samme gjorde Uffe Ellemann-Jensens datter, tidligere ligestillingsminister, Karen Ellemann.

Uffe Ellemann-Jensen blev valgt ind i Folketinget for Venstre i 1977. Et parti, som han var formand for fra 1984 til 1998.

Han var udenrigsminister i fire regeringsperioder fra 1981 til 1993.

Han efterlader sig hustruen Alice Vestergaard og fire børn og ti børnebørn.