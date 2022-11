Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mia Wagner er færdig i 'Løvens hule', og det betyder, at der er plads til nye projekter i kalenderen.

I et opslag på LinkedIn skriver Brian Mikkelsen nemlig, at den tidligere løvinde har fået job som nyt bestyrelsesmedlem i Dansk Erhervs bestyrelse.

Den tidligere minister, der i dag er direktør for erhvers- og arbejdsgiverorganisationen, slår i opslaget fast, at Dansk Erhverv har som ambition, at Danmark skal være det bedste land at starte og drive virksomhed i, og derfor er det vigtigt at bestyrelsen består af nutidens iværksættere.

»Derfor er jeg også utrolig glad for at Mia har takket ja til at blive en del af vores bestyrelse. For med hendes ekspertise og erfaringer er jeg sikker på, hun kan være med til at rykke os endnu videre,« lyder det i opslaget.

Brian Mikkelsen skriver yderligere, at det ikke er en hemmelighed, at kvinder modtager færre investeringer end mænd, der også er iværksættere.

»Derfor er arbejdet fra Mia og teamet fuldstændig afgørende for, at flere bliver en del af vores iværksætterkultur. Og det har vi i dén grad behov for.«

Mia Wagner står bag selskabet Nordic Female Founders, som hun driver sammen med den netop offentliggjort løve Anne Stampe.

Brian Mikkelsen afslutter opslaget med at skrive, at man fra bestyrelsens side ser meget frem til samarbejdet med investoren.

»Jeg, Jes B. Christensen og hele Dansk Erhverv glæder os utrolig meget til samarbejdet med Mia i de kommende år. Til gavn for iværksætteri, diversitet og dansk erhvervsliv. Det bliver godt.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Mia Wagner, men det har i skrivende stund ikke været muligt.