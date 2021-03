Tvillingerne Anders og Torben Petersen fra Holstebro har kastet sig ud i endnu et eventyr.

Først var de hovedpersonerne i TV 2-serien ‘Anders & Torben’, så fik de deres egen YouTube-kanal, hvor man kan komme med dem på en tur i skoven eller på en køretur, og nu vil de åbne en restaurant, skriver Her og Nu.

Eller i hvert fald én af dem, men mon ikke den anden følger med.

»Jeg har spyttet 15.000 kroner i projektet, og det er et beløb, du ikke får meget for herhjemme. Samtidig har Don suppleret op med det, der svarer til 5.000 kroner,« fortæller 50-årige Anders Petersen, der er kærester med thailandske Don på 47 år.

Tvillingerne fortæller i kor, som man plejer at høre dem, at de ikke selv kommer til at arbejde i restauranten, der skal ligge i Thailand.

Det er nemlig sådan, at de thailandske myndigheder har bestemt, at arbejde på restaurant er beskyttet således, at det kun er folk fra Thailand, der må udføre det job, forklarer de.

De har også overvejet at åbne en bar, men frygten for at blive alkoholiker er for stor.

Nogen har fortalt dem, at udenlandske barejere bliver tilbudt så mange drinks af lokale, at de ender med at blive afhængige. Det vil de ikke ende ud i.