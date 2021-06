Sammen med dj'en Abby De La Rosa har den amerikanske komiker og tv-vært Nick Cannon fået tvillinger.

Det skriver Abby De La Rosa på sin Instagram.

Parret, der ikke er kærester mere, har fået to drenge, og ifølge Instagram-opslaget har de allerede besluttet sig for, hvad de skal hedde. Zion og Zilly. Det skriver hun både i opslaget og i en story på Instagram, umiddelbart efter hun annoncerede fødslen.

'Velkommen til verden, Zion Mixolydian Cannon og ZIllion Heir Cannon,' skriver den nybagte mor i opslaget.

Det er anden gang, at Nick Cannon oplever at få tvillinger. For ti år siden fik han tvillingerne Monroe og Moroccan sammen med ekskonen og megastjernen Mariah Carey.

Udover to gange tvillinger har den tidligere 'America's Got Talent'-vært også to børn med modellen Brittany Bell. En på tre år og en på bare seks måneder. Dermed kan Cannon kalde sig for far til seks.

Og der går dog ikke længe, før Nick Cannon kan kalde sig for far til syv. Kort efter graviditetsannonceringen med Abby De La Rosa kunne Cannon afsløre, at han ventede barn med en anden kvinde, modellen Alyssa Edwards.

Der venter altså den muntre amerikaner en masse koordinering i den kommende tid, må man sige.