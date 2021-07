Janni Pedersen var i Aarhus for at hjælpe en ven med en flytning, da hun pludselig begyndte at bløde. På det tidspunkt var hun halvvejs inde i en uplanlagt graviditet.

En graviditet, der nu ufrivilligt blev afbrudt, da hun mistede det, der kunne have været hende og Kim Fabers første barn.

I et dobbeltinterview med Alt for damerne fortæller ægteparret nu for første gang offentligt om den spontane abort.

Parret havde ikke kendt hinanden længe, da Janni Pedersen blev gravid. Og det var altså efter nogle måneders graviditet, hun lige dér i Aarhus begyndte at bløde.

Hun og veninden drog mod Skejby Sygehus. Her konstaterede læger, at der ikke var nogen hjertelyd.

»Jeg var så langt henne, at barnet skulle fødes. I løbet af natten fik jeg veer, og vi tog på hospitalet, hvor barnet blev født. Da vi kom hjem, drak jeg mere gin og røg flere smøger, og dagen efter satte jeg mig til at skrive praktikansøgning.«

Midt i chokket og sorgen over at miste et barn tænkte Janni Pedersen rationelt.

Hun glædede sig over, at aborten fandt sted netop den dag – og ikke dagen efter, hvor hun skulle aflevere sin ansøgning.

Efterfølgende fandt hun og Kim Faber sammen om deres fælles fightergen.

»Det skulle fandeme være løgn,« forklarer Kim Faber, at de tænkte. De ville have et barn. Og det fik de. For 23 år siden kom deres fælles datter, Nana, til verden.

Og parret står efter mere end to årtier stadig sammen. Spørger man Kim Faber, var netop den spontane abort med til at bringe dem tættere sammen.

I 26 år har de således været gift og bedste venner.

»Men at være gift i 25 år er vel egentlig meget usædvanligt. Ikke mindst for journalister,« konstaterede Janni Pedersen sidste år i et interview med B.T.

Hun understregede samtidig, at skilsmisse aldrig har været en mulighed for hende.

»Hvis der bare er den mindste snert af kærlighed tilbage, har man en forbandet pligt til at arbejde på sit forhold. Vi kommer da stadig op at skændes, og jeg kan stå og kigge på ham og tænke 'Skal jeg se på ham resten af livet?'.«

Og ja, det skal hun. For det har hun bestemt sig for. Og heldigvis synes hun, at Kim Faber er fantastisk