Ditte Haue venter sit første barn sammen med kæresten gennem et år, Rasmus Moltke.

De lykkelige omstændigheder annoncerer den 36-årige tv-vært selv i et opslag på Instagram.

»Lige nu kæmper jeg med at komme over den værste kvalme og svimmelhed. Men jeg håber snart at være tilbage blandt alle mine skønne kollegaer. Imens glæder Lili, Rasmus og jeg os bare til at møde det lille liv, der vokser så fint inde i min mave,« skriver hun.

På opslaget kan man nemlig se et nytårsbillede af hende, kæresten Rasmus Moltke og hans niårige datter Lilli.

»Vores lille familie var tydeligt VÆLDIG forventningsfulde på årets sidste aften i 2021. Og det var der åbenbart gode grunde til. Inden vi tænder bordbomberne igen, har vi nemlig udvidet flokken.«

Vis dette opslag på Instagram

Til daglig er Ditte Haue nyhedsjournalist på TV 2 Nyhederne, og hun har også tidligere været vært på DR-programmerne 'Aftenshowet' og 'Sporløs', før hun i 2019 skiftede tv-station.

Men inden 2022 er omme, så kan hun altså også skrive mor på cv'et.

Det har dog været en hård graviditet, der har betydet, at Ditte Haue har været væk fra skærmen hos arbejdspladsen TV 2.

Tilbage i marts måtte tv-værten ligeledes tage en stak sygedage.

Men her var forklaringen, at hun »efter at have været syg af omikron, havde kæmpet med en heftig træthed, hovedpine og svimmelhed«.