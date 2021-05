Tv- og Radiovært Ane Cortzen synes ikke til at elske de sociale medier, som mange andre gør.

I en klumme i Heartbeats ytrer hun, at hun håber, at de sociale medier dør med hendes generation.

Tanken opstod efter hun og sin datter så en yngre kvinde, som var i færd med at tage en selfie foran Lagkagehuset. Hun sad alene på en stol udstyret med trutmund og en kaffe latte og foregav det perfekte øjeblik. Da hun var færdig, forsvandt det muntre blik i øjet – og hun rejste sig hurtigt fra pladsen i solen for at skynde sig videre.

Ane Cortzens datter kommenterede 'Hun smider sikkert kaffen i skraldespanden' til epsioden, hvilket fik den tidligere 'Tv Quizzen'-vært til at få følelsen af, at hun håber, den nuværende tilstand med sociale medier ikke er en langvarig tendens.

Portræt af Ane Cortzen.

»Nu har de glade, perfekte, smukke opslag styret vores liv længe nok, og det er som om, der er sprækker i fundamentet under selfie og filter-regimentet. Selv gode, gamle Femina har for nylig redefineret sig selv og taler om, at 'det perfekte er blevet umoderne',« skriver hun blandt andet i sin klumme.

Kritikken er ikke alene rettet mod Feminas kommunikation. Også magasinet Vi Unge og menstruationsbindfirmaet Libresse bliver beskyldt af Ane Cortzen for at være for sent ude i forhold til at promovere et realistisk kvindeideal.

Ane Cortzen kommer også ind på de sociale mediers konsekvenser i hendes klumme i Heartbeats.

Her skriver hun, at sociale medier er medvirkende til at skabe ensomhed og utilfredshed med ens eget liv.

Hun afslutter klummen med at appellere til læserne, at man skal leve mere i nuet og ikke igennem sociale medier.

