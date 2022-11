Lyt til artiklen

Den kendte realitystjerne og forretningskvinde Kim Kardashians tøjfirma SKIMS er igen havnet i problemer.

Denne gang får SKIMS kritik for at slå tøj op på en måde, så folk tror, de køber tøj, de kan passe. Men virkeligheden er åbenbart en anden, skriver det tyske underholdningsmedie Stylebook.de

Eksempelvis står der på SKIMS hjemmeside, at en såkaldt 'mikrotrusse' passer til alle.

Men det er slet ikke størrelsen på trussen, der henvises til. Nej, det henviser til, at der er brugt et minimum af stof til trussen.

På Twitter er der hård kritik af trussernes størrelser er alt for små.

'Det er ikke en string, det er et øjenplaster,' lyder det fra en person, mens en anden skriver det her:

'Jeg er overbevist om, at det aldrig vil passe mig.'

Det er langt fra første gang Kim Kardashians firma er havnet i problemer.

For snart tre måneder siden kom det frem, at SKIMS var blevet sagsøgt af en kvinde, der påstår, at firmaets såkaldte brysttape havde revet huden af hendes bryster, skrev mediet TMZ.

Kim Kardashian ser da også ud til at have hørt på kritikken denne gang.

'Vi ændrer et par ting på grund af de mange kommentarer og spørgsmål,' skriver hun blandt andet på sin Instagram-profil.